Tricolorii au debutat cu un eșec în fața Suediei, scor 1-2, iar la meciul de pe Arena Națională nu vor avea parte nici de susținerea publicului.

Basarab Panduru: ”Ne permitem să băgăm în primul 11 mai mult de un jucător care nu joacă?”

Mai mult, Gică Hagi a lăsat în afara lotului pentru meciul cu Bosnia nu mai puțin de șase titulari din meciul cu Suedia: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Dennis Man, Răzvan Marin, Ianis Hagi și Nicușor Bancu.

Fostul mare fotbalist nu înțelege motivul pentru care Gică Hagi nu a inclus în lot șase din titularii meciului cu Suedia, mai ales că jucătorii pe care ”Regele” se bazează pentru meciul cu Bosnia nu evoluează constant la echipele de club.

”Mihăilă nu prea joacă, Bîrligea nu joacă, Olaru a jucat meciul de Europa şi în campionat n-a mai jucat deloc, noi avem 3 oameni în faţă care nu joacă. Suntem echipa care ne permitem să băgăm în primul 11 mai mult de un jucător care nu joacă?!

Norocul nostru e că sunt patru meciuri, aşa putem să aducem la final, la ultimele două partide, jucătorii care n-au meciuri în picioare să fie în formă”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.