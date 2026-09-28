Accidentat la gleznă în meciul cu Serbia, atacantul olandez Cody Gakpo a părăsit luni lotul naţionalei Orange şi nu va fi înlocuit.

Cody Gakpo s-a accidentat și e OUT!

Atacantul lui FC Liverpool, Cody Gakpo, a fost înlocuit în minutul 17 al meciului de la Belgrad şi nu va mai juca în această pauză internaţională.

Clubul englez şi echipa naţională a Ţărilor de Jos au emis o declaraţie comună în care anunţă revenirea jucătorului în Anglia. „Cormoranii” au specificat că jucătorul în vârstă de 27 de ani va fi supus unor teste suplimentare în zilele următoare, scrie News.ro.

Selecţionerul naţionalei olandezi, Xav Hernandez, a anunţat că nu va convoca un alt jucător în locul lui Gakpo.

”E genunchiul său, asta e tot ce știm. Să sperăm că nu e ceva foarte important”, spunea Xavi, referitor la accidentarea lui Gakpo.