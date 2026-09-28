Elias Charalambous, ”pe făraș” în Grecia! Anunțul venit despre fostul antrenor de la FCSB

Publicația SportDog a alcătuit o listă cu jucătorii care pot fi demiși în următoarea perioadă de la echipele din primul eșalon al Greciei.

„Noi îl respectăm mai mult pe Hagi!” Elvir Koljic, discurs fără menajamente înainte de România - Bosnia

Primul pe lista grecilor este antrenorul celor de la Atromitos, Dusan Kerkez. Atromitos a acumulat doar două puncte în cinci meciuri, în ciuda faptului că are la dispoziție unul dintre cele mai scumpe și calitative loturi din istoria clubului. Antrenorul bosniac a avut o întâlnire cu cei din conducerea clubului în care i-a fost comunicat faptul că lucrurile trebuie să se schimbe urgent, pentru că, în caz contrar, va fi demis de pe banca tehnică.

În aceeași poziție s-ar afla, se pare, și Elias Charalambous, chiar dacă grecii susțin că evoluția decentă din meciul cu Olympiacos i-a mai câștigat ceva timp tehnicianului cipriot, însă nu și ”imunitatea”. Grecii spun că lucrurile sunt departe de a fi roz, iar Levadiakos trebuie să înceapă să marcheze și să câștige primul meci din acest sezon.

Levadiakos are un singur punct în cinci meciuri. Echipa lui Charalambous a pierdut patru meciuri și nu a marcat niciun gol în acest sezon. Singurul punct a venit din remiza albă cu Kifisia.