Gică Hagi lăsat acasă șase titulari din meciul cu Suedia: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi.

Bosniacii, surprinși de alegerile făcute de Gică Hagi

Deciziile lui Gică Hagi luate înaintea meciului cu Bosnia nu i-a luat prin surprindere doar pe români, ci și pe adversarii din Bosnia. Publicația Sportsport.ba scrie despre ”cutremurul” declanșat de Gică Hagi în fotbalul românesc.

Bosniacii au fost uimiți cel mai tare de faptul că ”Regele” nu l-a luat în lotul pentru meciul cu Bosnia nici măcar pe fiul său, Ianis Hagi. În plus, jurnaliștii din Bosnia se tem ca nu cumva formula aleasă de Gică Hagi să îl ia complet prin surprindere pe Sergej Barbarez, având în vedere că selecționerul Bosniei se aștepta la o echipă similară cu cea din meciul cu Suedia.

”După înfrângerea cu Suedia, selecționerul român a decis să facă nu mai puțin de șase schimbări față de primul 11 folosit în partida cu Suedia, în timp ce nume importante au fost lăsate în afara lotului pentru meciul din această seară. Printre acestea se numără și fiul său, Ianis Hagi.

Este interesant faptul că Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Răzvan Marin, Nicușor Bancu și Dennis Man nu vor fi disponibili pentru această partidă, în timp ce decizia ca Ianis Hagi să nu se regăsească nici măcar pe foaia de joc a atras atenția în mod special.

Prin urmare, Hagi a decis să schimbe aproape complet imaginea echipei după meciul cu Suedia. România ar urma să alinieze o formație foarte diferită, cu Nicolae Stanciu în postura de căpitan.

Pentru naționala noastră, acest lucru înseamnă că Sergej Barbarez va trebui să răspundă unui sistem complet diferit al reprezentativei României față de cel folosit în partida cu Suedia”, au scris bosniacii.