VIDEO | "Lasa, am zis lasa!" Faza SENZATIONALA cu Budescu la antrenamentul echipei nationale! A facut spectacol la tenis cu piciorul si a inceput sa danseze

Tricolorii au efectuat in aceasta seara primul antrenament inaintea partidelor cu Suedia si Spania.

Jucatorii pregatiti de Cosmin Contra au efectuat in aceasta seara la Mogosoaia primul antrenament inaintea dublei cu Suedia si Spania. La baza de antrenament au fost prezenti si cativa copii care au incurajat nationala la meciul cu Norvegia. Tricolorii au facut spectacol si au jucat cateva meciuri de tenis cu piciorul.

Una din echipe a fost alcatuita din celebrul cuplu Budescu si Alibec. Cei doi au facut spectacol si la un moment dat Budescu a castigat un punct oprind mingea elegant cu pieptul in terenul advers. Budescu a sarbatorit reusita cu cateva miscari de dans. Mijlocasul Astrei este cunoscut ca un amator al dansului. Florin Lovin a postat pe retelele de socializare in urma cu cativa ani un videoclip cu el si Budescu in timp ce dansau in cantonamentul Astrei.