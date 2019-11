ASTRA - VOLUNTARI 1-0 | CUPLUL LETAL Alibec - Budescu a lovit din nou si Astra urca pe locul 3! "Nu ma asteptam sa fiu convocat"

Astra s-a impus in fata celor de la Voluntari cu 1-0.

Astra a reusit sa castige meciul cu Voluntari cu 1-0. Singurul gol al partidei a fost marcat in minutul 19, dupa ce Budescu i-a oferit o pasa senzationala lui Alibec. Varful Astrei a mai avut o ocazie de a marca in minutul 11, cand a incercat sa inscrie dintr-o foarfeca.

Denis Alibec a ajuns la a patra reusita din acest sezon si cuplul cu Budescu pare unul dintre cele mai reusite din Liga 1.

Cei doi au fost convocati si la echipa nationala pentru dubla cu Suedia si Spania.

"Ma bucur ca a venit inapoi Budescu si ne intelegem foarte bine. Mergem si la nationala amandoi si sper sa facem treaba. Am auzit ceva, dar nu ma asteptam sa fiu convocat. Inseamna ca m-am pregatit foarte bine in ultimul timp, am jucat bine si sunt multumit de mine. Nu sunt 100%, mai am, dar imi voi reveni", a spus Alibec la finalul partidei.