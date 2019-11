Budescu si Alibec, din nou la Nationala! Cat timp a trecut de cand nu au mai imbracat tricoul Romaniei

Din articol Lotul complet al Romaniei

Cosmin Contra a anuntat lotul pentru meciurile cu Suedia si Spania

Surpriza de proportii pentru ultimele 2 meciuri ale nationalei din campania de calificare pentru EURO 2020. Selectionerul Cosmin Contra a convocat 25 de jucatori, printre care si vedetele Astrei: Budescu si Alibec

Din lotul Romaniei pentru meciul cu Suedia (vineri, 21:45, PRO TV) si Spania (luni, 18 noiembrie, 21:45, PRO TV) nu fac parte Ionut Radu, Grozav sau Maxim. La nationala revin Silviu Lung si Tudor Baluta!

Constantin Budescu a fost convocat ultima data pe 7 septembrie 2018, in egalul 0-0 cu Muntenegru din Nations League. Atunci el l-a inlocuit pe Mitrita si a bifat doar 22 de minute.

Ultimele goluri ale lui Budescu la nationala au fost in urma cu 2 ani, pe 5 octombrie 2017. Jucatorul Astrei a reusit o dubla si a contribuit decisiv la victoria tricolorilor, 3-1 cu Kazahstan, in preliminariile pentru Cupa Mondiala.

Denis Alibec a fost convocat ultima data pe 14 noiembrie 2017, cand Olanda a invins Romania, scor 0-3.

Budescu are 14 selectii (5 goluri), in schimb ce Alibec are 13 selectii si doar 2 goluri in tricoul nationalei.

Lotul complet al Romaniei

Portari: Ciprian Tatarusanu (Lyon, 65/0) Florin Nita (Sparta Praga 2/0), Silviu Lung (Kayserispor 3/0)

Fundasi: Vasile Mogos (Cremonese, 0/0), Romario Benzar (Lecce, 18/0), Adrian Rus (MOL Fehérvár, 3/0), Ionut Nedelcearu (FC UFA, 7/0), Iulian Cristea (FCSB, 1/0), Andrei Burca (CFR Cluj, 0/0) Nicusor Bancu (Universitatea Craiova, 12/0), Alin Tosca (Gazisehir Gaziantep, 17/0)

Mijlocasi: Ciprian Deac (CFR Cluj, 22/4), Ianis Hagi (Genk, 8/0), Razvan Marin (Ajax Amsterdam, 20/1), Tudor Baluta (Brighton, 5/0), Dan Nistor (Dinamo Bucuresti, 2/0), Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova, 5/0), Alexandru Mitrita (New York City FC, 9/2), Florinel Coman (FCSB, 1/0), Nicolae Stanciu (Slavia Paraga, 35/10), Constantin Budescu (Astra Giurgiu, 12/5)

Atacanti: Claudiu Keseru (Ludogorets, 36/13), George Puscas (Reading, 12/6), Florin Andone (Galatasaray, 25/2), Denis Alibec (Astra Giurgiu, 9/1)