ASTRA - VOLUNTARI 1-0 | "O victorie nemeritata, dar e mai putin important." Budescu, decisiv din nou in tricoul Astrei. Ce spune despre convocarea la nationala

Astra s-a impus in fata celor de la Voluntari cu 1-0.

Budescu i-a pasat decisiv in minutul 19 lui Alibec, care a marcat singurul gol al partidei. Cu aceasta victorie, Astra urca pe locul 3 in Liga 1.

"Sunt importante cele trei puncte. O victorie nemeritata, dar este mai putin important. Am castigat, suntem la a patra victorie si e foarte bine. Ma bucur ca a marcat, trebuia sa ii intorc pasele cumva. E important, speram sa facem si la nationala o figura frumoasa, avem nevoie sa ne calificam si speram sa o facem.

Nu m-am gandit la convocare, m-am gandit sa joc cat mai bine la echipa, daca a venit si convocarea, cu atat mai bine.

Vom vedea ce va fi, este importanta calificarea. Sunt bine, este o oarecare oboseala, am jucat foarte multe meciuri intr-o perioada scurta, dar avem timp sa ne revenim. Avem o echipa buna si cred eu ca putem obtine patru puncte si sa ne calificam. Nu am vorbit cu selectionerul, azi am fost sunat si m-au anuntat ca am fost convocat. Eu joc fiecare meci la fel, nu trebuie sa primesc telefoane sa ma motivez sau chestii de genul. Este o atmosfera buna la club, sper sa o tinem tot asa si sa ramanem acolo sus. Primul obiectiv este sa ajungem in play-off. Mai rar cu vestile financiare, nu prea mai primim", a spus Budescu la finalul partidei.