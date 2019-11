"Trenul circula fara calatori!" :)) Golurile lui Budescu, Gnohere sau Nistor pot fi urmarite in statiile de metrou: anuntul facut de LPF

Veste buna pentru microbistii care nu au timp sa urmareasca sau rateaza o partida importanta din Liga 1.

Liga Profesionista de Fotbal anunta prin intermediul unui comunicat de presa ca rezumatele tuturor meciurilor din Liga 1 vor putea fi urmarite in statiile de metrou. LPF a semnat un parteneriat cu Metrorex, iar calatorii care vor folosi metroul bucurestean pot urmari golurile lui Budescu, Gnohere sau Nistor in timp ce asteapta pe peron.

"Liga Profesionista de Fotbal a semnat, in aceste zile, un parteneriat cu Societatea Metrorex prin care, incepand cu data de 15 noiembrie 2019, rezumatele meciurilor din fiecare etapa a Casei Liga 1 vor putea fi urmarite in statiile metroului bucurestean. Astfel, cei aproximativ 600.000 de calatori, care folosesc zilnic acest mijloc de transport in comun, vor putea vedea golurile marcate in fiecare partida a etapei, programul rundei viitoare, precum si spoturi de promovare a competitiei Casa Liga 1. Liga Profesionista de Fotbal saluta acest parteneriat cu Metrorex si e incantata ca poate aduce mai aproape de bucuresteni fotbalul primei scene", se arata in comunicatul LPF.