Veste URIASA pentru Dennis Man! Este urmarit de Manchester United la partida nationalei de tineret cu Belgia! Cine se afla in tribune

Dennis Man ramane cel mai curtat pusti din nationala de tineret a Romaniei. Jucatorul de la FCSB este pe lista unor cluburi importante din Europa - italieni au scris chiar astazi ca AS Roma pregateste o oferta pentru atacantul de 20 de ani!

Insa Roma nu este singurul club interesat de Man - la partida de la Cluj dintre nationala de tineret a Romaniei cu Belgia se afla reprezentanti a 16 cluburi importante din Europa! Printre acestia este si scouterul responsabil cu Europa de Est al celor de la Manchester United! Inter, Palermo sau Bologna sunt si ele reprezentante la partida. Alaturi de acestia se afla si Giovanni Becali.

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a declarat in repetate randuri ca nu doreste sa-l vanda in urmatorul an pe Man.