ROMANIA U21 - BELGIA U21, ora 19, LIVE LA PRO X | Primul amical dupa calificarea la EURO: Radoi pregateste o serie de surprize! Poate debuta un jucator cu 2 selectii la nationala mare

Romania U21 - Belgia U21, ora 19:00, LIVE LA PROX.

Romania U21 - Belgia U21 este prima partida de pregatire pentru nationala lui Radoi dupa ce a obtinut calificarea la Campionatul European de anul viitor.

Romania U21 are sansa sa isi testeze fortele cu o echipa calificata, de asemenea, la turneul final. Nationala de tineret se intoarce la Cluj acolo unde a obtinut practic calificarea: victoria cu Tara Galilor le-a oferit pustilor lui Radoi siguranta ca vor merge in Italia in 2019.

Meciul cu Tara Galilor a reprezentat un record pentru nationala de tineret din punct de vedere al spectatorilor: 13.000 de fani au urmarit de pe stadion victoria Romaniei. Radoi spera ca si la amicalul cu Belgia sa aiba parte de aceeasi sustinere: 4.000 de bilete se vandusera pana aseara. Casele de bilete sunt deschise si astazi, pana la ora startului meciului, iar un tichet costa 10 lei.

Mirel Radoi va incerca sa vada la lucru cat mai multi tineri jucatori in partida cu Belgia pentru a-si face o idee despre lotul pe care il va deplasa in Italia pentru Campionatul European.

Astfel, jucatori precum Vlad Dragomir, Denis Dragus sau Darius Olaru vor primi, cel mai probabil, sansa de a juca la Cluj chiar daca sunt sanse mici ca ei sa se numere printre titulari.

Olaru este unul dintre cei mai buni tineri jucatori din Liga 1 si s-a vorbit intens in ultima perioada despre interesul FCSB pentru el, insa nu a prins niciun minut la nationala Under 21 chiar daca s-a aflat in lot pentru dubla cu Portugalia si Bosnia. Vlad Dragomir a fost capitanul nationalei Under 19, dar nici el nu a reusit sa faca pasul catre urmatorul nivel de varsta. Mai mult, a plecat si de la Arsenal la Perugia, astfel ca un meci in tricoul nationalei de tineret i-ar creste moralul si l-ar ajuta sa revina la forma care il determina pe Arsene Wenger sa-l compare cu Jack Wilshere.

Un caz special este cel al lui Denis Dragus. Atacantul celor de la Viitorul are doua prezente in tricoul nationalei de seniori, dar niciuna la nationala Under 21. Dragus "a sarit" direct de la nationala U19 in echipa lui Contra pentru meciurile cu Serbia.



Cum ar putea arata Romania la meciul cu Belgia: Radu - Boboc, Ad. Rus, Ghita, Fl.Stefan - Ciobanu, Nedelcu - Man, Morutan, Fl. Coman - Ad. Petre

Romania U21 isi afla adversarele de la Campionatul European saptamana viitoare. Vineri, 23 noiembrie, dupa ultimele meciuri de baraj, va avea loc tragerea la sorti de la Bologna.

Portugalia, echipa trimisa la baraj de pustii lui Radoi, va juca impotriva Poloniei, in timp ce Austria se va duela cu Grecia pentru un loc la Campionatul European U21.

Pe langa cele doua echipe care vor veni din baraj si alaturi de tara gazda, Italia, Romania se va mai afla in urne alaturi de Belgia, Spania, Franta, Germania, Serbia, Danemarca, Anglia si Croatia.

La turneul final, echipele vor fi impartite in trei grupe a cate patru echipe. Castigatoarele grupelor, alaturi de cel mai bun loc 2 in grupe, se vor califica direct in semifinale.