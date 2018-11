ROMANIA U21 - BELGIA U21 | Ionut Radu i-a rezolvat problema lui Radoi: "Eu i-as lua pe toti 35 la Euro!" :)) Ce a spus despre duelul cu Cristiano Ronaldo in Serie A

Romania U21 isi afla adversarii de la Euro 2019 pe 23 noiembrie! Marele eveniment va fi la Pro X la SPECIAL.

Capitanul nationalei de tineret a Romaniei, Andrei Ionut Radu, si-a laudat colegii dupa egalul obtinut pe final cu Belgia dupa 2 goluri.

El l-a compatimit pe Mirel Radoi, cel care nu va putea sa ia la Euro multi din jucatorii care au impresionat in campania de calificare si contra Belgiei.

"Inca o data am demonstrat ce grup unit suntem, baietii au demonstrat ce poti obtine cand faci sacrificii. Nu era un dezastru, noi ne-am facut jocul, baietii au dat totul pe teren si asta s-a vazut la final. Era un test acesta si s-a vazut ca ne-am batut de la egal la egal cu ei.



Sincer orice adversar este binevenit, trebuie sa tratam orice adversar la fel, chiar si Italia. Nu orice echipa poate reveni pe final cu Belgia, cu 2 goluri pe final. Sunt jucatori cu foarte multa valoare, am vazut si in seara aceasta. Jucatorii care au venit au facut sa nu se simta cei plecati la echipa mare.



Daca as putea, as face un lot de 35 de jucatori pentru ca toti sunt exceptionali. Trebuie sa o luam pas cu pas, daca mergem acolo cu mentalitatea pe care am avut-o in partidele trecute si in seara aceasta, vom face o figura frumoasa si la Euro.



Nu ma asteptam sa joc la Genoa, dar a venit randul meu si ma bucur, a venit imediat dupa calificare. Cireasa de pe tort inca astept sa o pun. Cu Juventus a fost cel mai greu meci din cariera mea, si cu Inter. In Serie A viteza de joc e exceptionala.



Imi doresc pentru nationala mare sa obtina 6 puncte pentru ca sunt foarte importante si au fost destul de criticati. Si sa ajunga pe primul loc in grupa, daca se mai poate" a spus Ionut Radu la Pro X.