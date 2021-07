Veste buna pentru Radoi la Jocurile Olimpice! FIFA a modificat articolul cu privire la jucatorii de pe lista suplimentara

FIFA a modificat regulantul la aceasta editie a Jocurilor Olimpice.

Aceasta editie a Jocurilor Olimpice vine cu o modificare adusa de FIFA. Forul international a eliminat regula ca lotul sa fie format din 18 jucatori plus 4 rezerve. Pana acum, in cazul unei indisponibilati a unui fotbalist, selectionerul putea apela la doar cei 4 jucatori trecuti pe lista aditionala. "Acum, chiar dacă pe foaia de joc vor putea fi trecuti tot 18 jucători, lotul poate fi modificat de la meci la meci", este comunicatul oficial emis de FRF.

Aceasta regula se aplica doar in acest an la Tokyo si a fost initiata chiar de Federatia Romana de Fotbal in parteneriat cu Federatia Spaniola de Fotbal. Pe parcurs au aderat si federatiile din Franta, Germania, Mexic, Australia, Coreea de Sud, Noua Zeelanda, Africa de Sud si Honduras.

Aceasta modificare vine in ajutorul lui Mirel Radoi. Selectionerul nu a putut sa convoace pentru Tokyo toti jucatorii pe care si-i dorea. A ramas fara Puscas si Ciobotariu, dupa ce echipele de club au anuntat in ultima clipa ca le permit sa participe la Jocurile Olimpice. Astfel, antrenorul nu va fi constrans sa apeleze doar la cele 4 nume de pe lista aditionala. Va putea convoca orice jucator roman eligibil pentru Tokyo, in cazul in care unul dintre cei 18 jucatori va deveni indisponibil.