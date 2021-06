Pandev a anuntat ca se retrage de la nationala dupa recordul doborat la Euro! Veste buna pentru Radoi in preliminariile Mondialului 

Goran Pandev (37 ani) si-a anuntat retragerea de la nationala.

Meciul cu Tarile de Jos de luni va fi ultimul al lui Goran Pandev pentru nationala Macedoniei de Nord, la cateva zile dupa ce a devenit al doilea cel mai in varsta marcator din istoria Euro.

Pandev a vorbit la conferinta de presa dinaintea meciului, lasand de inteles ca ia in calcul si o posibila retragere din fotbalul profesionist.

"Contractul cu Genoa mi s-a incheiat. Nu planuiesc sa joc ca profesionist in viitor. La nationala e 100% sigur. Este varful carierei mele, mi s-a realizat visul de a juca la un turneu mare.

Ma bucura sa spun adio nationalei intr-un meci precum acesta, in compania Tarilor de Jos pe arena Johan Cruyff din Amsterdam si sper sa ii facem fericiti pe fani. E un moment bun sa ma retrag si sa le doresc celor din aceasta generatie sa se califice la Mondial. Ne pot aduce multe bucurii", a spus Pandev la conferinta.

Anuntul lui Pandev vine ca o veste buna pentru nationala lui Mirel Radoi, care urmeaza sa intalneasca Macedonia de Nord in returul preliminariilor la Campionatul Mondial in septembrie. In meciul tur, 'tricolorii' au reusit sa se impuna cu 3-2.