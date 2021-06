VIDEO | Cum au reactionat jucatorii Stelei, cand i-au vazut bijuteria lui Radoi: "L-am vazut, a venit cu masina lui Batman"

Mirel Radoi a fost spectator de lux la amicalul dintre CSA Steaua si Academica Clinceni.

Clinceni s-a impus pe teren, insa stelistii au vazut si parti bune in partida. Jucatorii lui Daniel Oprita sunt increzatori ca pot face un sezon bun, chiar daca nu vor avea drept de promovare.

"Un debut bun, chiar daca am pierdut, am facut un joc bun, nu meritam sa pierdem, nu conteaza asa de mult, e un meci amical, era important sa castigam dar e bine ca am jucat bine.

Nu a fost greu sa ma convinga (sa semnez) pentru ca ma cunosc cu tot lotul, in afara de 5-6 jucatori, cu tot lotul, deci nu a fost greu, am mai jucat cu ei, am mai lucrat cu Daniel si a fost foarte usor. Important este, ca jucator, sa joci mereu la victorie si asa o sa face", a spus Vasile Buhaiescu, jucator adus recent de la Petrolul.

Meciul a fost marcat si de prezenta lui Radoi, care a venit la stadion la volanul unui Lamborghini Urus, de 400 de mii de euro. Bolidul sau a atras privirile jucatorilor.

"Eu am mai spus asta, din punct de vedere sportiv noi trebuie sa ne facem datoria, nu ne gandim, noi in vestiar ne mobilizam, discutam, indiferent de ce decizie se va lua pana la final, noi trebuie sa castigam pe teren, sa dam totul.

L-am vazut inainte, cand a venit cu masina lui Batman. Ce putea, decat sa ne motiveze si asta", a zis Valentin Barbulescu, dupa meci.