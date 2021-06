Radoi, sustinut de un fost antrenor al Stelei si Rapidului! "Eu cred ca poate face treaba in anul urmator"

Perioada neagra pe care echipa nationala o traverseaza i-a adus multe critici selectionerului.

Dupa ce Romania a strans 4 infrangeri consecutive pentru prima data in istorie, Mirel Radoi a fost contestat de foarte multi oameni din fotbalul romanesc, insa a primit si sustinere din anumite parti. Cristiano Bergodi, care le-a pregatit pe majoritatea formatiilor cu nume din Liga 1, sare in aparare lui Mirel si spune ca in viitor va dovedi ca este un antrenor foarte bun.

"E o perioada grea, nu e o generatie exceptionala, ca jucatori. Dar eu am incredere in Radoi, chiar daca el trebuie sa schimbe ceva neaparat, zic eu. E un antrenor tanar. E mai mult un antrenor de club, la nationala nu e usor. Romania a avut si rezultate cu Piturca, cu Iordanescu, e greu sa schimbi mentalitatea jucatorilor.



Daca nu a ajuns la Campionatul European, probabil nu a meritat. Eu cred ca poate face treaba in anul urmator. Un antrenor tanar trebuie sa inteleaga, sa respecte si mentalitatea poporului roman. E frumos ca el vrea sa joace ofensiv, si mie imi place, dar trebuie sa vada ce caracteristici au jucatorii, nu e usor sa implementezi un stil ofensiv asa cum vrea el.

Sigur va fi un antrenor foarte, foarte bun. E diferenta mare intre U21 si echipa mare, e mai multa presiune. Nu e usor! Probabil a devenit prea devreme antrenor la echipa mare, dar poate deveni un antrenor mare", a spus Bergodi, la Digisport