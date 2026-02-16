de Dan Chilom

Vineri seara, la Ploiești, scandal mare! Arbitrul Radu Petrescu “a făcut-o de oaie”, scuze, fără nicio referire, la meciul dintre Petrolul Ploiești și FC Argeș. În minutul 90, centralul partidei acordă un fault inexistent, o fază hilară, de gâgă aș putea spune, își dă seama ca a comis-o pentru ca i s-a comunicat in cască, nu revine imediat asupra deciziei cum ar fi putut s-o facă, și se hotărăște să fluiere când Piteștenii deja au apucat să execute lovitura. Ce se întâmplă ulterior probabil că știți, FC Argeș trimite mingea în careu, marchează, și egalează din acea fază, dar Radu Petrescu apucase să fluiere când mingea străbătea prin aer careul. Petrolul se impune cu 2-1. VAR-ul nu a putut interveni decât neoficial, spunându-i centralului că nu a fost fault, dar. . .atât. Sistemul nu are autoritatea de a interveni dacă jocul a fost oprit, chiar dacă din acea fază s-a marcat un gol.

Bun, VAR - ul este condus cu 1-0 în mica noastră poveste.

Un sistem la fel de subiectiv ca arbitrii?

Mergem tocmai în “cizmă”, acolo unde Interul lui Chivu a câștigat împotriva rivalei Juventus, în Derby d’Italia, după o gravă greșeală de arbitraj care a influențat definitiv soarta partidei. În minutul 42, Kalulu, fundașul lui Juve, este eliminat hilar după o fază în care decizia arbitrului La Penna a fost total de neînțeles. Normal, Bastoni, jucătorul lui Inter trebuia eliminat pentru simulare, adică al doilea cartonaș galben. VAR- ul nu poate interveni deoarece nu este “lasăt” de regulament, chiar și atunci când cartonașul galben acordat lui Kalulu a implicat și cartonașul roșu deci și eliminarea. Scandal mare în Italia, revoluție. Vedem ce o fi.

Buuun, VAR-ul este condus clar cu 2-0!

Mai marii fotbalului trebuie să ia măsuri urgente! FIFA! UEFA!

Revenim în România, la meciul dintre “U” Craiova și FCSB, în minutul 97, atunci când Duarte, fundașul “roș-albaștrilor” face un fault la limita careului de 16 metri, și de acolo iese o lovitură liberă. Pe reluări, se observă clar cum faultul a fost pe linia careului, deci automat ar fi fost lovitură de pedeapsă pentru olteni. VAR-ul, de data asta putea să intervină, dar nu a făcut-o. De ce, nu știm. Arbitrul fluieră finalul meciului. Punct.

Acum, la rece, văzând cele întâmplate în acest weekend, ne întrebăm de rolul acestui sistem în fotbalul actual. E bun? E neapărat nevoie de el? Trebuie el regândit din temelii?

Da! Când ai mai multă nevoie de el nu poate interveni, când poate interveni, nu o face!

Bun, ne-am lămurit. Sau… nu prea.

Oare, suedezii sunt așa fraieri că nu au implementat sistemul și nici nu vor? Hmmm. . .

Oare, am pus paznic la oi chiar lupul?

Cam da. Cel puțin până in acest moment. Să vedem ce va urma.