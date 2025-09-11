Variantele de înlocuitori pentru Mircea Lucescu! Propuneri neașteptate: „Categoric!”

România a remizat, scor 2-2, în Cipru, într-un meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

În urma acestui rezultat „tricolorii” și-au scăzut șansele considerabil la calificarea la turneul final care va avea loc în SUA, Mexic și Canada.



Adi Popa a oferit două variante surprinzătoare de selecționeri



În urma rezultatelor înregistrare de naționala României, plecarea lui Mircea Lucescu a devenit un subiect tot mai discutat. FRF va lua decizia dacă se va despărți de „Il Luce” în această perioadă sau va încheia această campanie cu el pe bancă.

Cert este însă că oficialii de la Federație trebuie să îi găsească un înlocuitor în următoarea perioadă, iar Adi Popa a desemnat un nume surprinzător pe care l-ar vrea în postura de selecționer.

Actualul jucător de la Steaua l-a desemnat pe Cosmin Olăroiu drept înlocuitorul perfect al lui Mircea Lucescu. În cazul în care acesta nu ar fi disponibil, „motoreta” ar aduce un antrenor străin la națională.