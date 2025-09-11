Variantele de înlocuitori pentru Mircea Lucescu! Propuneri neașteptate: „Categoric!”

Variantele de înlocuitori pentru Mircea Lucescu! Propuneri neașteptate: „Categoric!"
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mircea Lucescu nu mai are un locul asigurat în naționala României după remiza cu Cipru.

România a remizat, scor 2-2, în Cipru, într-un meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. 

În urma acestui rezultat „tricolorii” și-au scăzut șansele considerabil la calificarea la turneul final care va avea loc în SUA, Mexic și Canada.

Adi Popa a oferit două variante surprinzătoare de selecționeri

În urma rezultatelor înregistrare de naționala României, plecarea lui Mircea Lucescu a devenit un subiect tot mai discutat. FRF va lua decizia dacă se va despărți de „Il Luce” în această perioadă sau va încheia această campanie cu el pe bancă.

Cert este însă că oficialii de la Federație trebuie să îi găsească un înlocuitor în următoarea perioadă, iar Adi Popa a desemnat un nume surprinzător pe care l-ar vrea în postura de selecționer.

Actualul jucător de la Steaua l-a desemnat pe Cosmin Olăroiu drept înlocuitorul perfect al lui Mircea Lucescu. În cazul în care acesta nu ar fi disponibil, „motoreta” ar aduce un antrenor străin la națională.

„Tot timpul când am avut un antrenor român, mai ales în istoria recentă, după prima înfrângere: 'Gata, să plece!'. După ce ne-am rugat cu chiu, cu vai de el. Sincer, nu am stat să mă gândesc, dar prima variantă care îmi vine în minte este Cosmin Olăroiu. Dacă ar fi disponibil.

Nu știu, dacă ar vrea să vină... am mai văzut interviuri cu dânsul în care spunea că de fiecare dată când a vrut să vină nu a fost loc la națională. Și când a fost dorit nu putea să vină, că avea contract pe unde avea, pe bani buni. 

Dacă nu, aș aduce un antrenor străin. Categoric!”, a spus Adi Popa, conform iAMSport.ro.

România se află pe locul trei în Grupa H cu șapte puncte, în timp ce Austria și Bosnia au câte 12 puncte și se află pe primele două locuri.

