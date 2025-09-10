Ungurii au văzut imaginile din Cipru cu românii care-i cer demisia lui Mircea Lucescu și au reacționat categoric

Ungurii au văzut imaginile din Cipru cu românii care-i cer demisia lui Mircea Lucescu și au reacționat categoric
România a plecat cu un singur punct de la Nicosia marți seară.

România Cipru Nicosia preliminarii CM 2026
Naționala a remizat 2-2 cu Cipru în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Selecționata lui Mircea Lucescu păstrează șanse de a obține accederea la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, dar mici.

La Nicosia, corespondenții Pro TV i-au surprins după meci pe suporterii naționalei cerând demisia selecționerului Mircea Lucescu. Antrenorul a și abordat acest subiect la o zi după remiza cu Cipru - CITEȘTE AICI.

Ungurii au văzut imaginile din Cipru cu românii care-i cer demisia lui Mircea Lucescu și au reacționat categoric

Și presa din Ungaria a aflat despre scandările românilor de la finalul partidei de pe ”GSP Stadium” și au scris despre acest lucru. De altfel, jurnaliștii maghiari au sugerat și că tricolorii fac parte dintr-o grupă facilă cu Austria, Bosnia, San Marino și Cipru.

”Suporterii români cer demisia selecționerului naționalei, Mircea Lucescu.

În cea mai ușoară grupă, românii erau, desigur, încrezători că vor reuși să se califice, deoarece nu trebuie să înfrunte adversari puternici pentru a câștiga grupa, în afară de Austria.

Totuși, vecinii noștri din est au acumulat doar șapte puncte în cinci meciuri, iar pentru ei este dureros că nu au reușit să plece cu toate cele trei puncte din Cipru marți, deși au condus cu 2-0 în minutul 18, rezultatul final fiind 2-2”, a scris Magyar Nemzet.

Cipru - România 2-2

Denis Drăguș a înscris în secunda 94 la Nicosia, pe ”GSP Stadium”. Atacantul României a realizat ”dubla” 16 minute mai târziu, iar meciul suna din ce în ce mai bine pentru selecționata lui Mircea Lucescu.

Loizos Loizou a micșorat diferența în minutul 29, iar Charalampos Charalampous a restabilit egalitatea în actul secund (77'). În minutele suplimentare, Horațiu Moldovan a avut o intervenție decisivă, iar tabela de marcaj a rămas la 2-2.

