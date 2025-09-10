România rămâne cu șanse pur teoretice de calificare directă la Cupa Mondială, însă mai rămâne varianta barajului. După remiza cu Cipru, s-a vehiculat ca Mircea Lucescu să fie înlocuit de la cârma naționalei cu Gică Hagi.

Gică Popescu: ”Hagi e prima variantă în eventualitatea în care Mircea Lucescu va pleca!”

Gică Popescu, președintele clubului Farul Constanța și apropiat al lui Gică Hagi, este de părere că ”Regele” este cea mai bună variantă pentru echipa națională în eventualitatea în care FRF va decide să rupă colaborarea cu Mircea Lucescu.

Oficialul clubului de la malul mării susține că Gică Hagi este dispus să renunțe la pachetul de acțiuni pe care îl deține la Farul Constanța în cazul în care ar deveni selecționer pentru a înlătura posibilitatea unui conflict de interese.

”Cred că Hagi e prima variantă în eventualitatea în care Mircea Lucescu va pleca de la națională. Sută la sută, există această posibilitate (n.r. să cedeze clubul), numai să se ajungă acolo. Dacă se ajunge acolo, avem variante, cum am avut și sezonul trecut, când Gică a fost curtat să preia echipa națională.

Nu putem să vorbim dacă Hagi e pregătit, a dovedit-o de nenumărate ori la Farul, a câștigat trofee cu o echipă săracă, o echipă fără buget, construită pe principii, prin foarte multă muncă. Din punct de vedere al pregătirii profesionale, nu avem niciun dubiu că Gică e foarte pregătit.

Lumea se mai gândește, mai face analize (n.r. despre faptul că Hagi a mai refuzat oferta de a deveni selecționer), acum nu știu dacă se va ajunge acolo, noi vorbim ipotetic. Deocamdată îl avem antrenor pe Mircea Lucescu. Din respect pentru ce reprezintă Mircea Lucescu pentrru fotbalul românesc, nu ar trebui să vorbim despre alt antrenor.

Federația trebuie să ajungă la concluzia că nu mai dorește să continue cu Mircea Lucescu și atunci vin celelalte opțiuni pe masă”, a spus Gică Popescu la Digi Sport.

VIDEO Mircea Lucescu, la conferința de presă după Cipru - România 2-2

