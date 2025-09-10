Când a fost instalat în funcția de selecționer, Mircea Lucescu avea niște obiective mari de tot. Discursul său, unul critic la adresa lui Edward Iordănescu și tactica folosită la Euro 2024, merită să fie pomenit acum, când tocmai am dat-o în bară și cu... Cipru!

„Obiectivul este să fac echipa asta să joace mai bine decât a jucat. Că nu m-am simțit bine în tribună când vedeam că adversarii aveau șapte, opt ocazii de gol. La Euro, puteam pierde și cu 6-0 la meciurile alea cu Belgia și cu Olanda. Atâtea ocazii au fost, dar am avut un portar extraordinar. Noi, la Campionatul European, am avut 3,3, asta era media. După 3 pase, noi pierdem mingea“, a spus Lucescu, după ce a luat locul lui Edward Iordănescu pe banca primei reprezentative.

Acum, la mai bine de un an distanță, „Il Luce“ are cu totul alt ton! Și dă vina pentru toate nereușitele sale pe nivelul scăzut al fotbalistului român. Ceea ce e tare ciudat, având în vedere că n-a „aterizat“ în fotbalul nostru chiar ieri și lotul actual e, în mare măsură, cel pe care l-a avut și Edward Iordănescu.

Lucescu spune că fotbalistul român e incapabil de efort mare

Astăzi, în cadrul intervenției sale telefonice la Digi Sport, selecționerul s-a dezlănțuit după 2-2 cu Cipru și a spus că România dezamăgește pentru că are niște jucători incapabili să facă față la efort mare.

„Ei nu sunt obișnuiți. Problema mea e cu nivelul lor de pregătire de la cluburi. Ei vin cu trei kilometri pe antrenament, unii dintre ei. Pentru cei care joacă miercuri-duminică, asta e foarte bine, că se antrenează prin meciuri. Dar pentru cei care nu joacă sau sunt rezerve, nu joacă sâmbătă, nu joacă duminică, nu joacă luni. Când sunt ntroduși, ei trebuie să alerge 11 kilometri. Cum pot face față? Prin jocuri se pot antrena, dar, dacă nu joci, ai nevoie să faci o pregătire care să-ți permită să faci față la ritmul jocului, la 10-11 kilometri alergați pe meci. Ăsta e nivelul cu care ne confruntăm. Nu sunt dezamăgit de nimic, sunt obișnuit cu absolut totul în fotbal. Trebuie să analizez și să iau decizii“, a spus Lucescu.

