Marea greșeală a lui Lucescu, taxată aspru: „M-a dezamăgit“

În cazul lui Mircea Lucescu, acest sfârșit, în materie de rezultate importante obținute ca antrenor, a venit de mai mulți ani. Doar că, din prea mult respect pentru el, noi am fost cei care n-am vrut să vedem acest lucru. Și, totuși, statisticile nu mint! Ultimele rezultate notabile ale lui „Il Luce“ datează din sezonul 2020-2021, pe când era la Dinamo Kiev. De atunci, „secetă“.

Acest al doilea mandat al lui Mircea Lucescu la echipa națională, venit la 38 de ani după primul, ne demonstrează niște realități incontestabile ale vieții. Concret, nimeni n-a câștigat bătălia cu timpul și, inevitabil, orice început are și un sfârșit.

Cârțu, șocat de deciziile selecționerului

Dacă CV-ul lui Mircea Lucescu nu era o dovadă suficient de mare din care să înțelegem că vremea lui în fotbalul de nivel înalt a trecut, atunci meciurile cu Canada (0-3) și cu Cipru (2-2) ne-au arătat definitiv acest lucru.

În aceste două partide, selecționerul României a luat niște decizii atât de ciudate și neinspirate, încât, inevitabil, criticile au început să curgă. Iar Sorin Cârțu (69 de ani) s-a arătat șocat de ce a putut să facă „Il Luce“, în partidele din această lună. În dialog cu Gazeta Sporturilor, președintele de onoare al Universității Craiova a vorbit, pe larg, despre ce a văzut, spre marea sa dezamăgire.

„Baiaram nefolosit? A fost o mare greșeală. Când vorbești de națională nu te interesează vârsta sau mai știu eu ce, ci doar forma de moment. Păi, Baiaram e cel mai în formă fotbalist din România. La ce reprezintă în acest moment, cu evoluții bune și pe plan internațional. Să nu-l bagi deloc în două meciuri... Cu Canada ar fi putut introdus un pic, să iei de pe umerii lui presiunea debutului, apoi cu Cipru mai mult. Ar fi ajutat mai mult echipa decât jucătorii care au fost pe teren! M-a dezamăgit nefolosirea lui Baraiam. Și cred că și Screciu era o soluție mai bună decât Ghiță. Vorbim de jucători în formă, cu tonus competițional. Au fost deciziile selecționerului, dar... S-au dovedit că n-au fost bune. Și când ciprioții au început să impună ritmul, de la 1-2, poate că era bine să fie introduși jucători combinativi ca să le pui probleme în defensivă și să-i ții departe de tine. Jucători ca Mitriță, ca Baiaram. Au fost introduși unii care nu sunt în formă pentru ceea ce cerea meciul respectiv“, a explicat Cârțu.

Jocul României, desființat de Cârțu

Deși după amicalul cu Canada, Lucescu a insistat că jocul a fost bun (!), Cârțu e de părere că am jucat prost, în ambele partide din ultimele zile.

„N-am jucat nimic, n-am înțeles nimic. Dacă stai să te gândești, am avut trei șuturi din poziție singur cu portarul și am marcat două goluri (n.r. – cu Cipru). Singurele reușite pe atac. Dar jucătorii din axul central n-au dat deloc la poartă! Cum se poate așa ceva?! Mijlocașii noștri n-au dat un șut la poartă, Marinii și Stanciu. Pentru mine, barometrul echipei este oferit de axul central. Așa aduci siguranță apărătorilor și produci pentru atac. Și cum am luat primul gol, incredibil! Cum e posibil să treacă unul de 4-5 jucători de-ai României?! Asta nu e evoluție de echipă care vrea la Mondiale! Noi nu concurăm pentru așa ceva. Și nu poate exista eventuala scuză că ar fi putut trata superficial meciul. Păi de ce?! Care erau premisele să ne considerăm superiori ciprioților?! Până la urmă, trebuie să ne bucurăm că a ieșit egal“, a completat Cârțu.

