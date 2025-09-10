Marea greșeală a lui Lucescu, taxată aspru: „M-a dezamăgit“

Marea greșeală a lui Lucescu, taxată aspru: &bdquo;M-a dezamăgit&ldquo; Nationala
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Selecționerul în vârstă de 80 de ani, o figură foarte respectată în fotbalul românesc, a luat niște decizii atât de ciudate, încât criticile au venit, inevitabil.

TAGS:
Mircea LucescuSorin CartuCipruCanadastefan baiaram
Din articol

Acest al doilea mandat al lui Mircea Lucescu la echipa națională, venit la 38 de ani după primul, ne demonstrează niște realități incontestabile ale vieții. Concret, nimeni n-a câștigat bătălia cu timpul și, inevitabil, orice început are și un sfârșit. 

În cazul lui Mircea Lucescu, acest sfârșit, în materie de rezultate importante obținute ca antrenor, a venit de mai mulți ani. Doar că, din prea mult respect pentru el, noi am fost cei care n-am vrut să vedem acest lucru. Și, totuși, statisticile nu mint! Ultimele rezultate notabile ale lui „Il Luce“ datează din sezonul 2020-2021, pe când era la Dinamo Kiev. De atunci, „secetă“.

Cârțu, șocat de deciziile selecționerului

Dacă CV-ul lui Mircea Lucescu nu era o dovadă suficient de mare din care să înțelegem că vremea lui în fotbalul de nivel înalt a trecut, atunci meciurile cu Canada (0-3) și cu Cipru (2-2) ne-au arătat definitiv acest lucru.

În aceste două partide, selecționerul României a luat niște decizii atât de ciudate și neinspirate, încât, inevitabil, criticile au început să curgă. Iar Sorin Cârțu (69 de ani) s-a arătat șocat de ce a putut să facă „Il Luce“, în partidele din această lună. În dialog cu Gazeta Sporturilor, președintele de onoare al Universității Craiova a vorbit, pe larg, despre ce a văzut, spre marea sa dezamăgire.

Baiaram nefolosit? A fost o mare greșeală. Când vorbești de națională nu te interesează vârsta sau mai știu eu ce, ci doar forma de moment. Păi, Baiaram e cel mai în formă fotbalist din România. La ce reprezintă în acest moment, cu evoluții bune și pe plan internațional. Să nu-l bagi deloc în două meciuri... Cu Canada ar fi putut introdus un pic, să iei de pe umerii lui presiunea debutului, apoi cu Cipru mai mult. Ar fi ajutat mai mult echipa decât jucătorii care au fost pe teren! M-a dezamăgit nefolosirea lui Baraiam. Și cred că și Screciu era o soluție mai bună decât Ghiță. Vorbim de jucători în formă, cu tonus competițional. Au fost deciziile selecționerului, dar... S-au dovedit că n-au fost bune. Și când ciprioții au început să impună ritmul, de la 1-2, poate că era bine să fie introduși jucători combinativi ca să le pui probleme în defensivă și să-i ții departe de tine. Jucători ca Mitriță, ca Baiaram. Au fost introduși unii care nu sunt în formă pentru ceea ce cerea meciul respectiv“, a explicat Cârțu.

Jocul României, desființat de Cârțu

Deși după amicalul cu Canada, Lucescu a insistat că jocul a fost bun (!), Cârțu e de părere că am jucat prost, în ambele partide din ultimele zile.

N-am jucat nimic, n-am înțeles nimic. Dacă stai să te gândești, am avut trei șuturi din poziție singur cu portarul și am marcat două goluri (n.r. – cu Cipru). Singurele reușite pe atac. Dar jucătorii din axul central n-au dat deloc la poartă! Cum se poate așa ceva?! Mijlocașii noștri n-au dat un șut la poartă, Marinii și Stanciu. Pentru mine, barometrul echipei este oferit de axul central. Așa aduci siguranță apărătorilor și produci pentru atac. Și cum am luat primul gol, incredibil! Cum e posibil să treacă unul de 4-5 jucători de-ai României?! Asta nu e evoluție de echipă care vrea la Mondiale! Noi nu concurăm pentru așa ceva. Și nu poate exista eventuala scuză că ar fi putut trata superficial meciul. Păi de ce?! Care erau premisele să ne considerăm superiori ciprioților?! Până la urmă, trebuie să ne bucurăm că a ieșit egal“, a completat Cârțu.

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția unor turiști străini după ce au ajuns în centrul istoric al Bucureștiului. „Da, este o problemă mare”
Reacția unor turiști străini după ce au ajuns &icirc;n centrul istoric al Bucureștiului. &bdquo;Da, este o problemă mare&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum au comentat italienii decizia luată de Mircea Lucescu pentru meciul cu Cipru
Cum au comentat italienii decizia luată de Mircea Lucescu pentru meciul cu Cipru
Cum a g&acirc;ndit Lucescu? Starul naționalei are toate motivele să fie furios după dubla cu Canada și Cipru
Cum a gândit Lucescu? Starul naționalei are toate motivele să fie furios după dubla cu Canada și Cipru
Mircea Lucescu, jigniri &icirc;n rafală la o zi după Cipru - Rom&acirc;nia: Grup de avortoni / Cap pătrat / Marian Iancu? Un escroc ordinar
Mircea Lucescu, jigniri în rafală la o zi după Cipru - România: "Grup de avortoni / Cap pătrat / Marian Iancu? Un escroc ordinar"
ULTIMELE STIRI
Costel Pantilimon, scut &icirc;n fața unui tricolor: &rdquo;Să nu uităm că ne-a salvat o dată!&rdquo; + Verdict sumbru despre calificarea la CM 2026
Costel Pantilimon, scut în fața unui tricolor: ”Să nu uităm că ne-a salvat o dată!” + Verdict sumbru despre calificarea la CM 2026
Florin Prunea nu i-a iertat după dezastrul cu Cipru! Patru tricolori scoși din calcule
Florin Prunea nu i-a iertat după dezastrul cu Cipru! Patru tricolori scoși din calcule
Ce urmează pentru Florinel Coman după ce Israel a atacat Qatarul: &bdquo;S-a decis!&ldquo;
Ce urmează pentru Florinel Coman după ce Israel a atacat Qatarul: „S-a decis!“
Mihai Stoica a explodat! Doi tricolori l-au scos din sărite: &rdquo;Bătaie de joc! Taci din gură!&rdquo;
Mihai Stoica a explodat! Doi tricolori l-au scos din sărite: ”Bătaie de joc! Taci din gură!”
Lovitură pentru FCSB! S-a &rdquo;rupt&rdquo; &icirc;n pauza internațională: &rdquo;Nu e bine deloc&rdquo;
Lovitură pentru FCSB! S-a ”rupt” în pauza internațională: ”Nu e bine deloc”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rom&acirc;nia va juca la barajul pentru CM 2026: posibilele adversare + c&acirc;nd sunt programate meciurile

România va juca la barajul pentru CM 2026: posibilele adversare + când sunt programate meciurile

Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct și a vorbit despre accidentarea lui Șut după Cipru - Rom&acirc;nia: &rdquo;Acum am &icirc;nchis telefonul cu el&rdquo;

Gigi Becali a intervenit în direct și a vorbit despre accidentarea lui Șut după Cipru - România: ”Acum am închis telefonul cu el”

Mircea Lucescu a găsit vinovatul după remiza cu Cipru: &rdquo;Nu ne-a lăsat să atacăm&rdquo;

Mircea Lucescu a găsit vinovatul după remiza cu Cipru: ”Nu ne-a lăsat să atacăm”

FCSB, decizie inspirată. Cum a fost surprins Adrian Șut, imediat după Cipru - Rom&acirc;nia 2-2

FCSB, decizie inspirată. Cum a fost surprins Adrian Șut, imediat după Cipru - România 2-2

Dominik Szoboszlai s-a dus să facă schimb de tricouri cu Cristiano Ronaldo, dar a avut o surpriză neplăcută

Dominik Szoboszlai s-a dus să facă schimb de tricouri cu Cristiano Ronaldo, dar a avut o surpriză neplăcută

Alex Musi, criză de nervi &icirc;n San Marino - Rom&acirc;nia: a aruncat banderola și a ieșit &icirc;njur&acirc;nd

Alex Musi, criză de nervi în San Marino - România: a aruncat banderola și a ieșit înjurând

CITESTE SI
Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac

stirileprotv Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Prima reacție a lui Donald Trump după incidentele din Polonia: &bdquo;Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Rusia? Iată că &icirc;ncepem!&rdquo;

stirileprotv Prima reacție a lui Donald Trump după incidentele din Polonia: „Ce se întâmplă cu Rusia? Iată că începem!”

Trei din zece rom&acirc;ni nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

stirileprotv Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!