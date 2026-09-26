Dorin Rotariu are ofertă pe masă: „Săptămâna viitoare va pleca”

Dorin Rotariu este liber de contract după despărțirea de Eyupspor, iar unchiul său, Iosif Rotariu, a dezvăluit că acesta are o ofertă din Turcia.

„Dorin este încă la Timișoara. Luna viitoare pleacă în Turcia, unde se va antrena. Am înțeles că are o ofertă de acolo. (n.r - Din prima sau a doua ligă?) Nu știu. Știu doar că are o ofertă din Turcia. Cred că săptămâna viitoare va pleca”, a declarat Iosif Rotariu pentru iamsport.ro.

Dorin Rotariu a evoluat ultima dată la Eyupspor, în perioada februarie-mai 2026. A bifat doar 90 de minute în cinci partide și s-a confruntat și cu o accidentare.

Dorin Rotariu nu este străin de Turcia

Rotariu a ajuns pentru prima dată în Turcia în august 2024, când a semnat cu Ankaragucu. Ulterior, extrema dreaptă a mai evoluat pentru Igdir FK și Eyupspor.