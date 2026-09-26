Naționala României a debutat cu stângul în noua ediție UEFA Nations League, care a marcat și primul meci oficial al lui Gică Hagi pe banca primei reprezentative în cel de-al doilea mandat al său la echipa tricolorilor.

lexander Isak a deschis scorul în minutul 20, după o pasă precisă marca Yasin Ayari. Dennis Man a restabilit, ulterior, egalitatea în minutul 29, iar Viktor Gyokeres a marcat golul victoriei în minutul 43.

Ciprian Marica, manifest după Suedia - România: ”Mi se pare incredibil cum ne uităm toți la un meci și avem păreri diferite”

La VOYO SPORT Matinal, Ciprian Marica, fost internațional român, a lăudat naționala României pentru maniera în care a evoluat pe ”Strawberry Arena”, spunând că a văzut ambiție, curaj și determinare în rândul elevilor lui Gică Hagi.

”Am văzut meciul, am văzut și comentariile după meci. Foști mari sportivi, fotbaliști, au avut păreri împărțite. Mi se pare incredibil cum ne uităm toți la un meci și fiecare vede în felul lui. Oare cine poate să împartă dreptatea? Opinia publică poate să spună, oamenii dacă au văzut meciul ca tine sau ca celălalt. Am văzut opinii foarte, foarte împărțite și diferite.

Personal, mi s-a părut că România a arătat ceva mai bine, dar nu suficient de bine să bată Suedia. Avem o echipă națională care deja joacă de mulți ani împreună. Se cunosc, există niște relații de joc. Iar, sincer, ca relații de joc, automatisme, ceva idei clare nu am văzut la jocul României. Dar, ce am văzut și este îmbucurător, este curajul! Cum am jucat! Lasă loc de speranță că vor veni și zile mai bune.

România a stat sus, a încercat să facă presing. Am avut curaj, atitudine. Din punctul ăsta de vedere apreciez lucrul ăsta și cred că ăsta a fost aportul lui Gică Hagi. Asta a fost menirea și bagheta lui Hagi.

Apoi, valoare. La valoare nu ai ce să faci. Aici nu are ce să facă Gică Hagi. Ăștia suntem! Sigur, într-o zi bună putem să surprindem. Unii jucători să surprindă și să se autodepășească. Dar, asta ne este valoarea. Și trebuie să fim conștienți că prin valoarea asta am făcut un meci bun. Ținând cont de valoarea pe care o are lotul, România a jucat bine!

Suedia credem noi că e cea mai bună! Dar aseară nu mi s-a părut de speriat. 2-1 mi se pare un rezultat mincinos. Îți lasă speranța că puteam mai mult. E un rezultat care, eu unul, sigur, mă gândeam că avem sentimentul ăsta la un rezultat de egalitate, dar am la un rezultat negativ! Nu îmi pierd speranța și cred că puteam să facem mai mult.

Am avut curaj, am avut ambiție, mi s-a părut că atitudinea a fost la nivel bun. Nu tind să îl flatez pe Gică Hagi, dar asta îți poate da antrenorul. Ambiție, motivare”, a spus Ciprian Marica la Matinal.

Cum s-a terminat Polonia - Bosnia, celălalt meci din grupa României în Liga Națiunilor

De cealaltă parte, Polonia și Bosnia au împărțit punctele la Varșovia, pe ”PGE Narodowy”, după ce tabela de marcaj a indicat 0-0 la capătul celor 90 de minute.

Vedeta polonezilor, Robert Lewandowski, care este cotat la 7 milioane de euro de site-urile de specialitate și joacă acum în MLS la Chicago Fire, a fost titular la Varșovia.

Atacantul în vârstă de 38 de ani a părăsit terenul abia în minutul 87, când i-a cedat locul pe gazon lui Mateusz Zukowski

La Bosnia a prins și Jovo Lukic câteva minute. Fotbalistul lui ”U” Cluj a fost trimis pe suprafața de teren în minutul 90+1 al meciului, înlocuindu-l pe Haris Tabakovic.

Cum arată Grupa 4 din Liga Națiunilor