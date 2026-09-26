Mirel Rădoi a tras concluzia despre Gică Hagi: ce se întâmplă la națională

Debutul oficial al lui Gică Hagi pe banca echipei națională nu a fost cu noroc, iar România a pierdut deplasarea de la Suedia, scor 1-2.

Pentru „tricolori” urmează meciul cu Bosnia de pe teren propriu de luni, 28 septembrie, iar mai apoi vor juca împotriva Poloniei și Suediei, în Grupa 4 din Nations League.

Ce a spus Mirel Rădoi despre strategia lui Gică Hagi

Andrei Cristea a dezvăluit că a avut o discuție cu Mirel Rădoi despre echipa națională, iar fostul selecționer este de acord cu ideea lui Gică Hagi de a păstra cât mai mult grupul de jucători obișnuit al echipei naționale din ultimii ani.

Mirel Rădoi crede că Gică Hagi nu are atât de mult timp la dispoziție pentru a schimba la fiecare acțiune a naționalei mare parte din jucătorii care sunt convocați în lotul României de obicei.

„Am fost la Professional Coaching Summit și m-am întâlnit cu Mirel Rădoi. A fost frumos. Ideea e în felul următor. Am stat două ore de vorbă cu Mirel Rădoi și l-am întrebat cum vede el legătura sau diferența între selecționer și antrenor de club?

Mi-a zis: 'E foarte bine ceea ce face Gică Hagi'. În sensul că aduce jucători pe care îi cunoaște în ideea de a-i implementa în sistemul pe care îl vrea.

La echipa națională ai 3-4 zile (n.r. de pregătire). Ce poți să faci în trei zile să modifici? Aduci jucătorii pe care nu-i cunoști sau care nu te cunosc pe tine?”, a spus Andrei Cristea, conform digisport.ro.