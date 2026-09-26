Mirel Rădoi a tras concluzia despre Gică Hagi: ce se întâmplă la națională

Mirel Rădoi a tras concluzia despre Gică Hagi: ce se întâmplă la națională Nationala
SPORT.RO
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Mirel Rădoi a vorbit despre strategia lui Gică Hagi la echipa națională.

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Debutul oficial al lui Gică Hagi pe banca echipei națională nu a fost cu noroc, iar România a pierdut deplasarea de la Suedia, scor 1-2.

Pentru „tricolori” urmează meciul cu Bosnia de pe teren propriu de luni, 28 septembrie, iar mai apoi vor juca împotriva Poloniei și Suediei, în Grupa 4 din Nations League.

Ce a spus Mirel Rădoi despre strategia lui Gică Hagi

Andrei Cristea a dezvăluit că a avut o discuție cu Mirel Rădoi despre echipa națională, iar fostul selecționer este de acord cu ideea lui Gică Hagi de a păstra cât mai mult grupul de jucători obișnuit al echipei naționale din ultimii ani.

Mirel Rădoi crede că Gică Hagi nu are atât de mult timp la dispoziție pentru a schimba la fiecare acțiune a naționalei mare parte din jucătorii care sunt convocați în lotul României de obicei.

„Am fost la Professional Coaching Summit și m-am întâlnit cu Mirel Rădoi. A fost frumos. Ideea e în felul următor. Am stat două ore de vorbă cu Mirel Rădoi și l-am întrebat cum vede el legătura sau diferența între selecționer și antrenor de club?

Mi-a zis: 'E foarte bine ceea ce face Gică Hagi'. În sensul că aduce jucători pe care îi cunoaște în ideea de a-i implementa în sistemul pe care îl vrea.

La echipa națională ai 3-4 zile (n.r. de pregătire). Ce poți să faci în trei zile să modifici? Aduci jucătorii pe care nu-i cunoști sau care nu te cunosc pe tine?”, a spus Andrei Cristea, conform digisport.ro.

Gică Hagi, forțat să înlocuiască un titular în meciul cu Suedia

România a arătat un joc ofensiv în primul act de pe „Strawberry Arena”, drept dovadă că singurele ocazii ale partidei au venit în primele 45 de minute. Din nefericire pentru fanii români, selecționerul a efectuat modificări la scurt timp după pauză, iar acest lucru s-a reflectat imediat în randamentul echipei.

Vladimir Screciu a intrat în locul lui Tudor Băluță la reluarea jocului. La scurt timp după fluierul final, Gică Hagi a dezvăluit că a fost nevoit să îl schimbe pe Băluță. Motivul? Mijlocașul a acuzat probleme la stomac, iar stafful medical i-a transmis tehnicianului că jucătorul nu mai poate continua.

„Băluță a avut probleme la stomac, la pauză mi-a spus doctorul că nu poate și l-am schimbat. Oricărui fundaș i se poate întâmpla să scape atacantul, nu am făcut lucrurile bine în atac și la mijloc pentru ca ei să ajungă acolo. Ca și echipă, trebuia să facem lucrurile altfel.

Ei au fundași foarte puternici, nu am câștigat niciun duel, asta e greșeala pe care am făcut-o, că nu am jucat cu minge lungă verticală, așa am gândit meciul. Momentele bune pe care le-am avut... puteam profita mai mult de ele și să fim mai agresivi în jumătatea adversă”, a declarat Gică Hagi după Suedia - România 2-1.

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