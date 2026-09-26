Gică Hagi schimbă foaia după înfrângerea cu Suedia: „Va fi titular!”

Echipa națională și-a început aventura în UEFA Nations League pe „Strawberry Arena” din Solna. Duelul cu Suedia a fost primul oficial din mandatul lui Gică Hagi, selecționerul preluând postul de la regretatul Mircea Lucescu în primăvara acestui an.

Gică Hagi surprinde după Suedia - România 2-1

La scurt timp după fluierul final, Gică Hagi a transmis că vor fi schimbări la nivelul primului 11 în duelul cu Bosnia. În condițiile în care Ianis Hagi a avut o evoluție ștearsă cu Suedia, selecționerul a expus că Nicolae Stanciu, căpitanul de drept al „tricolorilor”, va începe din primul minut în partida de la București. Pe lângă mijlocași, mai multe nume noi își vor face apariția pe teren.

„Stanciu va fi folosit în meciul următor de la început. Încercăm să le dăm minute tuturor. E al doilea meu stagiu, încerc să fac evaluări, să-i cunosc pe toți și să le dau minute tuturor.

Din stagiul următor, vom trage concluzii și vom merge altfel. Am luat un număr mai mare de jucători ca să-i cunosc mai bine, și cu bune, și cu rele. Fiecare o să aibă parte de minute și sper să vină victoria la următorul meci”, a spus selecționerul, la conferința de presă de după meci.