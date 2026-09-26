Gică Hagi schimbă foaia după înfrângerea cu Suedia: „Va fi titular!”

Echipa națională și-a început aventura în UEFA Nations League pe „Strawberry Arena” din Solna. Duelul cu Suedia a fost primul oficial din mandatul lui Gică Hagi, selecționerul preluând postul de la regretatul Mircea Lucescu în primăvara acestui an.
Gică Hagi surprinde după Suedia - România 2-1
La scurt timp după fluierul final, Gică Hagi a transmis că vor fi schimbări la nivelul primului 11 în duelul cu Bosnia. În condițiile în care Ianis Hagi a avut o evoluție ștearsă cu Suedia, selecționerul a expus că Nicolae Stanciu, căpitanul de drept al „tricolorilor”, va începe din primul minut în partida de la București. Pe lângă mijlocași, mai multe nume noi își vor face apariția pe teren.
„Stanciu va fi folosit în meciul următor de la început. Încercăm să le dăm minute tuturor. E al doilea meu stagiu, încerc să fac evaluări, să-i cunosc pe toți și să le dau minute tuturor.
Din stagiul următor, vom trage concluzii și vom merge altfel. Am luat un număr mai mare de jucători ca să-i cunosc mai bine, și cu bune, și cu rele. Fiecare o să aibă parte de minute și sper să vină victoria la următorul meci”, a spus selecționerul, la conferința de presă de după meci.
Echipele de start din Suedia - România
- Suedia: Johansson - Stroud, Starfelt, Lindelof (căpitan) - Holm, Bergvall, Bernhardsson, Ayari, Gudmundsson - Gyokeres, Isak
Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Mellberg, Gudmundsson, Svensson, Nygren, Walemark, Swedberg, Ekdal, Karlstrom, Larsson, Skoglund
Selecționer: Graham Potter (51 de ani)
- România: I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, T. Băluță, R. Marin, Bancu - I. Hagi - Man, L. Munteanu
Rezerve: Cojocaru, Hindrich, Borza, Burcă, Ilie, Eissat, Stanciu, Olaru, Mihăilă, Screciu, Tănase, V. Dragomir
Selecționer: Gheorghe Hagi (61 de ani)
Desfășurarea duelului Suedia - România
Partida de pe „Strawberry Arena” a început cu Suedia la timonă, elevii lui Graham Potter dominând autoritar în primele 10 minute. Ulterior, „tricolorii” au echilibrat, însă reușita a venit pentru gazde.
Ayary i-a pasat excelent în profunzime lui Isak, Ghiță nu a putut interveni, iar, în ciuda eforturilor făcute de Ionuț Radu, atacantul de 150 de milioane de euro a lui Liverpool a deschis tabela în minutul 20.
Spre încântarea fanilor din România, elevii lui Gică Hagi au dat replica la scurt timp. După un contra-atac fulger, Andrei Rațiu i-a pasat lui Dennis Man, iar ceea ce a urmat a fost de-a dreptul de vis.
Atacantul lui PSV a trecut superb de experimentatul Lindelof, a șutat, iar Johansson nu a avut nicio șansă să intervină. La scurt timp, Dennis Man a mai avut o ocazie, în minutul 33, însă execuția sa a trecut puțin pe lângă poartă.
Totuși, oaspeții s-au aflat în avantaj la pauză. Gyokeres a marcat fix înainte ca arbitrul să trimită echipele la vestiare. Atacantul lui Arsenal a șutat puternic, iar Drăgușin nu a reușit să respingă, fundașul respingând în proprie poartă.
La scurt timp după ce actul secund a început, Stroud a înscris superb. Din fericire pentru suporterii români, VAR a intervenit, iar reușita a fost anulată. Motivul? Un henț la Isak în faza premergătoare golului. În cele din urmă, spre nefericirea fanilor români, scorul a rămas 2-1 în favoarea Suediei.