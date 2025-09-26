Meciul a fost umbrit de o fază petrecută în minutul 63. În urma unui duel aerian, Nicușor Bancu a căzut pe gazon în spatele lui Danny Armstrong, care s-a împiedicat de căpitanul Universității Craiova și a căzut și el pe gazon. Când s-a ridicat, Armstrong s-a împins cu crampoanele în pieptul lui Nicușor Bancu, iar fotbalistul Craiovei ”a răspuns” printr-un șut aplicat în pieptul jucătorului de la Dinamo. Cojocaru i-a arătat cartonașul roșu lui Bancu, însă ”l-a iertat” pe Armstrong.

Nicușor Bancu: ”Arbitrii vor avea meci în etapa următoare, eu o să stau în tribună și mă uit la arbitrii care greșesc cum arbitrează!”

Nicușor Bancu s-a arătat dezamăgit de decizia lui Adrian Cojocaru de a-l elimina doar pe el în urma clinciului cu Danny Armstrong. Căpitanul Universității Craiova spune că, în opinia sa, ar fi trebuit eliminat și jucătorul lui Dinamo.

Bancu a povestit ce a discutat cu Cojocaru și a declarat că este dezamăgit că el va rata meciul cu FCSB, în timp ce Cojocaru va arbitra cel mai probabil și în următoarea etapă din Superliga.

”Îmi pare rău pentru colegi, pentru toți oamenii din acest club, pentru suporteri. Dacă era corect, trebuia să fim eliminați amândoi. El m-a călcat, eu am încercat să îl dau la o parte. S-a ajuns la eliminare.

Decizia arbitrilor… ne-au tocat mărunt, mărunt și în prima repriză, și în a doua repriză. S-a ajuns la acea eliminare, care, după mine, nu a fost. Trebuia ori să fim eliminați amândoi, ori niciunul. A zis că așteaptă o decizie din camera VAR să vadă dacă este roșu sau nu. Nu mi-a spus nimic. Nu știu cum a interpretat el faza. I-am zis să se uite dacă m-a călcat. Nu știu dacă a văzut sau nu, nu a vorbit cu mine.

Aveam jocul sub control, aveam 2-1. Îmi pare rău pentru colegii mei, au încercat să țină de rezultat, dar e greu în zece oameni. Ce să zic… păcat! Trebuie să trec peste, nu este primul roșu, am mai luat, important e să fiu sănătos. Dacă Mister va decide să joc, voi încerca să dau totul.

Noi plătim, jucătorii, arbitrii vor avea meci în etapa următoare, eu o să stau în tribună și mă uit la arbitrii care greșesc cum arbitrează”, a spus Nicușor Bancu.

