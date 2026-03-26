Golul lui Ferdi Kadigolu din minutul 53 a decis soarta partidei de pe stadionul lui Beșiktaș. Nicolae Stanciu a fost foarte aproape de egalare în minutul 77, însă a nimerit bara, iar mingea s-a scurs apoi în preajma liniei porții.

Reacția lui Ianis Hagi după ce România a ratat calificarea la CM 2026

Ianis Hagi, autorul a două mari ocazii la Istanbul - câte una în fiecare repriză - și-a găsit cu greu cuvintele. Mijlocașul lui Alanyaspor a recunoscut că ofensiva nu a funcționat deloc și a refuzat să comenteze iminenta numire a tatălui său, Gică Hagi, în funcția de selecționer.

"Din punct de vedere al atitudinii și fazei defensive, ne-a ieșit în mare parte. Am lăsat de dorit la faza ofensivă. Tot ce am încercat să facem săptămâna asta nu ne-a ieșit.

Suntem dezamăgiți. N-a fost de ajuns și trebuie să acceptăm. Ne doare. Ne doream să fim la Mondiale. Nu suntem. Capul sus și la muncă.

Trebuie să ai mingea ca să ai curaj. Noi pe faza de construcția ne-au închis tot ce am lucrat la antrenamente și n-am reușit să găsim soluția de a ieși din apărare și de a avea fazele de atac rapide din trecut. Faza ofensivă nu ne-a ieșit.

Am vorbit și la pauză să ținem de rezultat, să continuăm ce am reușit și să marcăm pe contraatac. Am avut și eu acea ocazie, a fost și bara. N-am avut multe, dar cele pe care le-am avut... dacă eram mai atenți, am fi dus meciul în prelungiri.

Clar n-a fost seara noastră. Trebuie să mergem înainte și să arătăm mai bine din vară încolo.

(n.r - întrebat despre iminenta numire a lui Gică Hagi în funcția de selecționer) Durerea este prea mare să mă pot gândi la ziua de mâine.Important era să mergem în finala de play-off, dar n-am reușit și ne pare rău pentru fanii care au călătorit până aici. Cum am spus, capul sus și înapoi la muncă", a spus Ianis Hagi, la Prima TV.

Ce urmează pentru România după ratarea Cupei Mondiale