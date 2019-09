ULTIMA ORA | Nationala Romaniei a cazut in clasamentul FIFA! Tricolorii au fost intrecuti de Tunisia si Slovacia! Pe ce loc se afla nationala lui Contra si cine e lider

Nationala Romaniei a coborat in clasamentul FIFA.

FIFA a publicat clasamentul actualizat al nationalelor, iar Romania a coborat trei pozitii. In topul precedent, Romania se afla pe locul 28, iar in topul publicat astazi de FIFA, tricolorii se situeaza pe locul 31. Romania a fost intrecuta in clasament de Tunisia si Slovacia, iar in fata tricolorilor se mai afla nationale precum Senegal, Peru, USA, Iran. Sub Romania se afla nationale precum Japnoia, Serbia, Turcia, Islanda, Rusia.

Selectionata Romaniei a acumulat un punctaj de 1490, cu 7 puncte mai putin decat in clasamentul anterior publicat de FIFA. Acest clasament se actualizeaza o data la o luna in mod normal, cand nationalele disputa meciuri.

Pe primul loc in clasament este in continuare Belgia, urmata de Franta, Brazilia, Anglia si Portugalia pe urmatoarele pozitii.

Programul nationalei Romaniei in preliminariile EURO 2020



23 martie 2019: Malta – Feroe 2-1, Suedia – Romania 2-1, Spania – Norvegia 2-1

26 martie 2019: Malta – Spania 0-2, Norvegia – Suedia 3-3, Romania – Feroe 4-1

7 iunie 2019: Feroe – Spania 1-4, Norvegia – Romania 2-2, Suedia – Malta 3-0

10 iunie 2019: Feroe – Norvegia 0-2, Malta – Romania 0-4, Spania – Suedia 3-0

5 septembrie 2019: Feroe – Suedia 0-4, Norvegia – Malta 2-0, Romania – Spania 1-2

8 septembrie 2019: Spania – Feroe 4-0 Romania – Malta 1-0, Suedia – Norvegia 1-1

12 octombrie 2019: Feroe – Romania (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, Romania – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, Romania – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – Romania, Suedia – Feroe (ora 21:45)