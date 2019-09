Hagi, o noua DECLARATIE EXPLOZIVA: "Unde vreti sa ajungem? Mai mult respect, atat va cer!" Atac direct la echipa nationala

Gica Hagi a avut o noua conferinta de presa exploziva.

Antrenorul Viitorului a lansat un atac dur la adresa lui Cosmin Contra si a staff-ului nationalei. Motivul este legat de tricoul cu numarul 10. Hagi, fost capitan si purtator al tricoului cu numarul 10 la echipa nationala, este nemultumit de faptul ca acest tricou emblematic este trecut de la un jucator la altul. Mai mult, jucatorii care au purtat acest tricou la ultima actiune a echipei nationale au inceput meciurile ca rezerve.

"Am vazut la convocarea lotului national ca s-a schimbat tricoul de la un meci la altul. Si asta nu se poate, mai mult respect fata de tricoul acela. In aceeasi convocare s-a schimbat tricoul de doua ori. Nu se poate. Si va rog frumos, doar atat va cer, mai mult respect fata de acel tricou. Numarul 10 sa fie purtat cu mandrie. Asa ce facem? Daca ajungem sa il tavalim asa cum a fost tavalit numarul 10 si cum a ajuns sa fie tavalit in Romania, scuzati, unde vreti sa ajungem? Pai cum dam tricoul? Azi ma scol, il iau eu, maine te scoli, il ia celalalt. Pai ce facem? Rog mai mult respect fata de numarul 10, pentru ca el are un rol important, pentru ca are personalitate, pentru ca acest numar l-au purtat cei mai mari fotbalisti din Romania din toate timpurile. Dobrin, Balaci, Dumitru toti care l-au purtat. Eu asa ştiu, ca numarul 10 e titular. Cine îl doreste, trebuie sa stie ce numar ia, ca ala face diferenta", a declarat Gica Hagi intr-o conferinta de presa.

La meciul cu Spania, tricoul cu numarul 10 a fost la Maxim, iar jucatorul a fost introdus in teren in minutul 72. La fel s-a intamplat si la meciul cu Malta. Tricoul cu numarul 10 a fost la Grozav care a intrat pe teren tot in minutul 10.

Declaratiile lui Gica Hagi sunt cu bataie lunga. Ianis, fiul sau, ar putea primi in scurt timp tricoul cu numarul 10. Intrebat despre acest lucru inaintea meciului cu Malta, Ianis a declarat: "Usor, usor o sa port si tricoul cu numarul 10. Oricum, acela este rolul meu. Cand intru pe teren, incerc sa aduc ceva in plus jocului".