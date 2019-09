"Asta m-a convins sa vin la Steaua!" Cristi Manea a dezvaluit motivul REAL pentru care a ales sa semneze cu ros-albastri! Ce spune despre o revenire la echipa nationala

Cristi Manea este oficial jucatorul FCSB-ului.

Cristi Manea a semnat astazi cu FCSB. Jucatorul a dezvaluit motivul real pentru care a ales sa semneze cu FCSB si care este obiectivul sau in tricoul ros-albastrilor.

"Sunt foarte bucuros ca am semnat cu Steaua, a fost dorinta mea. Am avut vreo 2-3 oferte din Italia, dar nu au fost pe placul meu pentru ca au vrut sa ma ia si sa ma imprunute. Sunt bucuros ca am ajuns aici. Vreau sa joc cat mai bine si sa duc aceasta echipa acolo unde ii e locul, pe primul loc. Sper sa luam cupa Romaniei si sa ajungem in cupele europene.

Domnul Becali a vrut 100% sa mai ia, ceilalti nu au vrut, eu mereu merg cu sufletul unde sunt dorit. Eu stiu ca echipa care ma va cumpara va face profit de pe urma mea. M-am antrenat, am avut un preparator fizic, am fost la sala. Sunt bucuros ca am ajuns aici, pentru ca am fost colegi cu foarte multi fotbalisti de la Academie.

Eu sper ca selectia urmatoare sa joc la echipa nationala, voi munci si sper ca meciul urmator sa intru iar.

Este un meci foarte dificil, dar eu zic ca trebuie sa stam bine in teren si poate vom avea sansa noastra", a declarat Manea.