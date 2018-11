Planul prin care Becali iese pe plus! Dubla lovitura din spatele transferului de 2 milioane al lui Rotariu

Gigi Becali este foarte aproape sa-l aduca pe Dorin Rotariu.

Este una dintre marile mutari pregatite de FCSB pentru aceasta iarna. Cealalta tinta este Andrei Ivan. Presa din Belgia a anuntat ca FCSB va plati 2 milioane de euro pentru aducerea atacantului in varsta de 23 de ani, Gigi Becali a fost mai temperat in declaratii.

"Rotariu va juca varf. Nu am terminat negocierile, dar mai degraba, da, vine. Nu vreau sa spun mai mult. Cand nu mai vreau un jucator, dau de la mine 100.000 ca sa plece", a declarat finantatorul FCSB pentru DigiSport.

Venirea lui Rotariu va inseamna aproape automat si plecarea lui Harlem Gnohere. Atacantul francez a fost golgheterul echipei sezonul trecut, este cel mai bun marcator si in aceasta editie de campionat si in mod sigur nu va accepta statul de rezerva al lui Rotariu. Asa cum, de altfel, nici Rotariu nu va fi adus pentru a fi rezerva lui Gnohere avand in vedere suma care va fi platita pentru el.

Gnohere va lua, cel mai probabil, drumul tarilor arabe. Gigi Becali a declarat in urma cu cateva saptamani ca francezul este dorit de unele echipe din aceasta zona.

FCSB cere nu mai putin de 7 milioane de euro in schimbul atacantului ajuns la 30 de ani. O pretentie destul de fantezista, insa chiar daca nu va obtine suma declarata public, in mod sigur Gigi Becali nu-l va lasa pe jucator sa plece pe o suma mai mica decat cea platita pe Rotariu.

Astfel, Gigi Becali iese prin castig transferul lui Rotariu. Atat din punct de vedere sportiv, avand in vedere ca va inlocui un atacant ce se apropie de finalul carierei cu unul tanar si de viitor, dar si, cel mai probabil, si din punct de vedere financiar, investitia in Rotariu urmand a fi amortizata de plecarea lui Gnohere.