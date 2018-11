Becali a pus mana pe actele care ii pot aduce o victorie URIASA cu Armata! Anuntul de ultima ora

De ce spune Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, ca nu a mai discutat cu Gigi Becali de 8 luni si ce acte si-au trimis cei doi oameni de fotbal.

"Cu Gigi Becali nu am mai discutat, nu e vorba ca nu ma mai baga in seama de cand nu mai sunt in prima liga. Dar ce sa vorbesc cu omul, ca nu avem subiecte comune. Am vorbit acum 8 luni de zile, dar nu avem subiecte... Ce sa vorbesc cu el? I-am dat niste acte, la procesul cu palmaresul o sa il ajute foarte mult si decizia prin care noi am castigat palmaresul, pentru ca e aceeasi situatie. Am mai schimbat acte, si noi am mai luat de la ei, si ei au luat de la noi. Dar nu am mai discutat cu el, nici eu nu l-am mai sunat, nici el nu m-a mai sunat.

Deci, practic nu am avut nimic de dezbatut impreuna. Asta nu inseamna ca nu o sa mai vorbim pe viitor. Ne asteapta in Liga 1, ca sa fie din nou rivalitate. Deocamdata, pentru el suntem niste furnici, nici nu ne baga in seama. O sa vorbim cand o sa fim acolo. Acum noi avem probleme sa promovam in Liga 2. Nu cred ca e ceva organizat impotriva cluburilor de traditie, asa a fost sa fie, haos legislativ... Cluburile de traditie atrag si multe persoane cu interese mai obscure.

Rautatea si invidia fata de cei care administreaza aceste cluburi au creat multi dusmani si foarte multa opozitie. Si, in momentul in care s-a ivit posibilitatea, am fost loviti. La Steaua, au vrut unii de la Armata sa puna mana pe club. La Craiova, cand a inceput conflictul cu Piturca si cu FRF, acei oameni din Craiova care ma urau si care erau invidiosi au sarit imediat sa imi dea o lovitura, ca sa faca ei asa-zisa Universitatea. Si la Dinamo sunt fel de fel de probleme de genul asta, cu bataie pe palmares si marca. Nu au facut decat sa degradeze imaginea acestor branduri.

Noi suntem singurul club care ne-am judecat pe palmares si am castigat definitiv. Cei de la CSU continua sa isi spuna Universitatea Craiova, desi nu au niciun act in sensul asta, nu au nicio legatura cu clubul istoric. Sunt ajutati, dar lucurile astea se vor rezolva, se vor regla in urmatorii 2-3 ani. Cred ca in maxim 3 ani de zile se vor regla si lucrurile in cea ce priveste Universitatea Craiova si nu va mai fi niciun dubiu pentru nimeni", a precizat Mititelu pentru Sport.ro.