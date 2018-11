ROMANIA - BELGIA 3-3 | Moment GENIAL cu Radoi in direct la Pro X! Ce i-a facut lui Olaru dupa RACHETA la vinclu: "Nu cred ca a vrut sa dea acolo!" :))

Mirel Radoi i-a laudat pe jucatori dupa egalul de la Cluj cu Belgia, 3-3.

Selectionerul nationalei Romaniei, Mirel Radoi, i-a laudat pe tinerii jucatori dupa revenirea fantastica din finalul partidei cu Belgia - Olaru si Ciobanu au marcat in minutele 89 si 90+1 si s-a terminat 3-3.

Radoi a oferit un moment superb la finalul partidei in timpul interviului pentru Pro X. Vazand ca Darius Olaru se pregatea sa urmeze la interviu, Radoi a glumit pe seama executiei superbe a jucatorului de la Gaz Metan.

"Da, arata totul foarte bine. Ultima impresie conteaza, ma bucur ca am reusit sa revenim, stiam ca vom avea o partida dificila, o echipa de nivelul nostru, calificata la Mondial. Au fost multi jucatori noi, am schimbat sistemul de joc, e prima data in 4-3-3. Automatismele nu au prea existat, insa obiectivele pe care le-am avut pentru seara aceasta le-am indeplinit. Greselile au venit la nivel individual, colectiv totul a functionat.



In viitorul apropiat multi dintre jucatorii de aici vor face pasul catre echipa mare, si-au dat seama ce inseamna sa joace cu jucatori de nivelul lor. Ma bucur ca ceea ce am urmarit pentru aceasta seara, putem vorbi aici despre atitudine, tactic am lucrat doar ieri pentru ca jucatorii au venit pe rand si a fost mai dificil.



Jucatorii noi s-au descurcat foarte bine, s-au ridicat la nivelul meciului si a adversarului. Belgia este o echipa intensa care daca isi creeaza 5 ocazii, va inscrie de 3 ori. Diferenta de scor era prea mare pentru ce s-a jucat in aceasta seara. Le-am spus jucatorilor ca vreau sa imi faca treaba cat mai dificila, cat mai grea, sa ne fie foarte greu sa alegem jucatorii cei mai potriviti pentru turneul final.



Evit sa spun ce adversar imi doresc, toti sunt de acelasi calibru si cred ca ne vom ridica la nivelul lor. Chiar daca in viziunea unora suntem cea mai slaba nationala de la Euro, indiferent cu cine vom juca le vom face viata foarte grea.



Darius Olaru era in vederile nationalei, fiind un meci amical am decis sa chem 20 de jucatori, nu 22. Cand s-a accidentat un jucator, l-am chemat pe el, insa Darius este un jucator capabil sa fie nu doar in primii 22, ci chiar in primul 11.



Nu stiu daca el chiar a vrut sa dea acolo :) E un jucator care pe langa calitatile tehnice, e un jucator inteligent. Pentru el nu a fost niciun fel de problema sa evolueaze in 4-3-3 ca inter. Mi-a fost teama sa-l introduc la pauza sa nu se accidenteze pentru ca a jucat 80 de minute acum cateva zile si riscul era prea mare si atunci aveam probleme cu cei de la Gaz Metan" a spus Mirel Radoi la Pro X dupa partida.