La întrebarea ”Cum se încheie Turcia - România, în play-off-ul CM 2026? (joi, 19:00)” au răspuns, până astăzi la ora 16:00, peste 50.000 de cititori ai site-ului nostru - din păcate pentru tricolori, mai mult de jumătate dintre suporteri au anticipat o victorie a Turciei în 90 de minute.

Sport.ro a inițiat un sondaj cu privire la deznodământul meciului Turcia - România din play-off-ul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Echipa națională va înfrunta Turcia de la 19:00 în primul baraj de calificare, urmând ca, în cazul unei victorii, să se dueleze cu Slovacia sau Kosovo cu biletul către Mondial pe masă.

Conform Football Meets Data, Turcia este echipa cu cele mai mari șanse să ajungă în finala barajului de calificare la Mondial, dar și cu cele mai mari șanse să se califice la turneul final.

Conform calculelor, naționala condusă de Vincenzo Montella are 84% șanse să învingă România și să treacă în finală, unde va înfrunta Slovacia sau Kosovo, și 49% șanse să se califice la Cupa Mondială în urma barajelor.

Podiumul echipelor care vor disputa baraje este completat de Italia, cu 84% șanse de calificare în finala play-off-ului și 48% șanse de calificare la Mondial, și Danemarca (85% șanse de calificare în finala barajului și 46% șanse să ajungă la turneul final).

În ceea ce privește naționala României, Football Meets Data anticipează că tricolorii au doar 16% șanse să treacă de Turcia și 6% șanse să facă o surpriză frumoasă și să se califice la Campionatul Mondial.

Statisticienii au adus apoi aminte de meciurile amicale pe care pierzătoarele din primele baraje le vor disputa câteva zile mai târziu și au remarcat că vor fi ”cele mai deprimante meciuri din istoria fotbalului”.