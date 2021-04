"Trebuia sa isi dea demisia atunci!" Giovanni Becali, critic la adresa lui Radoi dupa meciurile nationalei: "Ce sa faca Mihaila in dreapta?!"

Romania a pierdut doua din cele trei meciuri ale preliminariilor la Mondialul din 2022.

Nationala Romaniei se afla pe locul 4 in preliminariile Campionatului Mondial din 2022, dupa ce a castigat cu Macedonia de Nord, insa a pierdut cu Germania si Armenia. Infrangerea cu Armenia vine dupa ce Romania a condus cu 2-1, iar la finalul meciului, selectionerul Radoi s-a aratat dezamagit de atitudinea jucatorilor sai.

Giovanni Becali a analizat jocul nationalei sub comanda lui Radoi, avand concluzii transante la adresa selectionerului, dar si un mesaj pentru acesta.

"Cand il pui pe Mihaila, in dreapta, ce sa faca el? El joaca in stanga. Cand ai doi atacanti, pe Puscas si Keseru... Victoria cu Macedonia de Nord nu am meritat-o. Cu Germania puteam pierde cu 4-0, 5-0. Am fost condusi cu Armenia de 1-0, puteam fi condusi cu mai mult. A venit Dumnezeu si ne-a dat la doua faze nelucrate. Trebuia sa tinem de 2-1.

Radoi, continuand asa, isi face rau carierei. Cred ca Radoi trebuia sa-si da seama cand a pierdut cu Islanda. Erau doua meciuri accesibile la baraj, multi ne-au considerat favoriti. Daca era destept, dupa meciul cu Islanda trebuia sa-si dea demisia. A crezut in echipa asta, dar nu a reusit sa faca ce si-a propus cu ea", a spus Giovanni Becali pentru Telekom Sport.

"S-a exagerat! Dar are discurs excelent, ca un savant!"

Mai mult decat atat, fostul agent a comentat si declaratiile facute de Mirel Radoi la finalul meciului, dar si 'surpriza' pe care le-a pregatit-o jucatorilor pentru meciul cu Macedonia de Nord, cand a reusit sa se vindece la timp de Covid-19 pentru a sta pe banca tehnica.

"Pentru mine, discursul de la final, e un adio catre jucatori. Nu mi-a placut nici ce a facut dupa ce a scapat de virus, mi s-a parut asa, pentru marketing. Nu stiau jucatorii ca vine Radoi? Parerea mea e ca s-a exagerat. Ca jucator as fi vrut sa-l am.

Dar el are un discurs excelent. N-are nevoie de licenta PRO, vorbeste ca un savant. Mai frumos ca antrenori consacrati. Dar una e sa vorbesti, alta e sa practici. Multi poate nu inteleg limbajul lui, chiar si pe mine ma involubra putin asa.

Zic ma, asta de ce mai are nevoie de licenta Pro la cum vorbeste? Dar, pare un functionar, nu un practicant. A venit si ne-a incantat pe toti, dar problema e la rezultate. Pentru mine, experimente la echipa nationala nu se fac niciodata la meciuri oficiale", a adaugat Becali.