Iordanescu, anunt surprinzator in privinta lui Radoi: "Nimeni nu e mai potrivit ca el! Cu Radoi prindem locul 2 in grupa!"

Fostul selectioner Anghel Iordanescu e de parere ca Radoi nu trebuie inlocuit de la nationala in ciuda infrangerii din Armenia.

Iordanescu spune ca Radoi a facut greseli, dar considera ca schimbarea selectionerului nu e o solutie in acest moment. "Cu Radoi putem termina pe 2" - e sigur Iordanescu.

"Suntem dezamagiti, e un meci care ne-a pus la pamant. Sa ai 2-1 in minutul 72 si sa pierzi este groaznic. Aveam jocul sub controlul nostru, reveniseram de la 0-1 la 2-1. Cred ca Radoi treuie sa continue, am credinta ca poate indrepta lucrurile. Sunt convins ca echipa nationala poate sa termine pe 2.

Putem castiga in Macedonia, in Islanda si putem bate, cu siguranta, Armenia la Bucuresti. E bine sa continue Mirel la nationala, e foarte greu sa vina cineva si sa cunoasca problemele de la nationala mai bine ca Radoi.

Pentru calificarea echipei, adica pentru locul 2, de baraj, cel mai bine e sa ramana Radoi. Cred sincer ca putem termina pe 2. Stiu ce spun: echipa nationala poate sa termine calificarile pe 2. Depinde foarte mult si de sansa, depinde cu cine vom juca barajul si unde vom juca al doilea joc de baraj, acasa sau in deplasare. Pentru nationala, pentru fotbalul nostru, e bine sa continue Mirel Radoi.

A facut greseli, eu l-am criticat. Am spus si dupa meciul cu Macedonia ca trebuie sa fie un semnal de alarma ce s-a intamplat in defensiva. Cred in continuare in Mirel Radoi si in potentialul fotbalistilor nostri", a spus Iordanescu la Digisport.