BREAKING NEWS | Mirel Radoi s-a decis! Ce va face selectionerul dupa infrangerea din Armenia

Romania a inregistrat o victorie si doua infrangeri in primele meciuri din preliminariile Cupei Mondiale din 2022.

Dupa esecul din Armenia, Mirel Radoi a anuntat ca se gandeste sa plece de la echipa, iar contestatarii nu au intarziat sa-i ceara sa-si dea demisia.

Potrivit PlaySport, selectionerul s-ar fi gandit mai bine si ar fi decis sa ramana pe pozitii pentru a-si duce obiectivul la capat. Radoi nu vrea sa renunte, conform unor voci din anturajul sau, tinand cont de faptul ca Romania mai are sanse de calificare la Campionatul Mondial din Qatar.

In plus, presedintele FRF, Razvan Burleanu, il sustine pe Radoi, acordandu-i de la inceput incredere si spunand ca ii va lasa timpul necesar pentru a reconstrui echipa nationala.

Dupa primele 3 meciuri, Romania are doar 3 puncte si este pe locul 4 in grupa J. Urmatoarele partide ale Romaniei in preliminariile Cupei Mondiale din 2022 sunt programate in septembrie, in compania nationalelor din Islanda, Liechtenstein si Macedonia de Nord.