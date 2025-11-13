Totul pentru meciul cu România! Jucătorii Bosniei, declarații războinice

Partida Bosnia - România, din Grupa H de calificare la Campionatul Mondial din 2026, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Duelul cu Bosnia este decisiv pentru naționala lui Mircea Lucescu, care are nevoie de victorie pentru a deveni favorită la încheierea pe locul secund din grupă.



Jucătorii bosniaci se gândesc la Campionatul Mondial! Totul pentru meciul cu România



Amar Dedic și Emir Karic au vorbit despre partida de sâmbătă cu România, care ar putea decide echipa de pe poziția a doua a grupei.

Dedic a evidențiat faptul că Bosnia joacă partidele cu România și Austria pe teren propriu, iar acesta ar putea fi un avantaj considerabil pentru echipa sa.