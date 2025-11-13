Totul pentru meciul cu România! Jucătorii Bosniei, declarații războinice

Partida Bosnia - România, din Grupa H de calificare la Campionatul Mondial din 2026, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Duelul cu Bosnia este decisiv pentru naționala lui Mircea Lucescu, care are nevoie de victorie pentru a deveni favorită la încheierea pe locul secund din grupă.
Jucătorii bosniaci se gândesc la Campionatul Mondial! Totul pentru meciul cu România
Amar Dedic și Emir Karic au vorbit despre partida de sâmbătă cu România, care ar putea decide echipa de pe poziția a doua a grupei.
Dedic a evidențiat faptul că Bosnia joacă partidele cu România și Austria pe teren propriu, iar acesta ar putea fi un avantaj considerabil pentru echipa sa.
„Putem spune că este o presiune pozitivă. Jucăm acasă împotriva României, în fața fanilor noștri, iar în Austria va fi tot în fața fanilor noștri. Scopul nostru este să ne calificăm, trebuie să avem asta în minte și vom face tot posibilul. Ne antrenăm și dăm maximum pentru a fi pregătiți pentru acele meciuri”, a spus Dedic, conform presei din Bosnia.
Debutatul Emir Karic a declarat că bosniacii se focusează pe duelul cu România și nu se gândesc la ultimul meci din Grupa H cu Austria.
„Atenția noastră este axată pe România și vom vedea ce se va întâmpla împotriva Austriei mai târziu. Important acum este meciul de la Zenica împotriva României. Trebuie să câștigăm trei puncte acolo, iar apoi ne putem gândi la alte lucruri și la Austria”, a adăugat Emir Karic.
România se află pe locul trei în Grupa H la trei puncte de Bosnia, care o ocupă poziția secundă, și la cinci „lungimi” de liderul Austria.