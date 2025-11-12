”Tricolorii” au nevoie de o victorie la Zenica pentru a spera la calificarea la baraj de pe locul doi. În cazul în care România va câștiga, atunci vom fi la egalitate cu Bosnia, cu o etapă înainte de finalul preliminariilor.



Liber de contract după despărțirea de CFR Cluj, Dan Petrescu (57 de ani), fost mare internațional, va urmări cu sufletul la gură meciurile decisive ale selecționatei lui Mircea Lucescu.



Dan Petrescu, înainte de meciul cu Bosnia



În același timp, ”Bursucul” mizează pe doi jucători din lotul naționalei: e convins că Dennis Man și Ianis Hagi pot face diferența pentru echipa noastră.



”Am simțit echipa foarte bine la meciul cu Austria. Eu cred că putem merge acolo să câștigăm, chiar dacă va fi foarte greu, cred că vom câștiga.



Trebuie să sperăm puțin și la locul 1, poate avem noroc. Dennis Man și Ianis Hagi pot să facă diferența”, a spus Dan Petrescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Victor Pițurcă, declarație în forță înainte de Bosnia - România: ”Am început dezastruos și iată că s-a întâmplat asta”



Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă, e încrezător înainte de duelul de la Zenica. El a explicat că, în ciuda faptului că tricolorii au avut un start dezastruos de campanie, și-au revenit pe parcurs.



În principiu, cea mai importantă victorie a României a fost cu Austria (1-0) la București, cu golul marcat de Virgil Ghiță în minutul 90+5, din centrarea lui Ianis Hagi



”Am început dezastruos și iată că pe parcurs ne-am revenit. Echipa României are prima șansă, e mai valoroasă ca echipa Bosniei”, a spus Victor Pițurcă pentru Pro TV și Sport.ro.

