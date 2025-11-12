Darko Maletic, fostul internațional bosniac care a trecut pentru o scurtă perioadă și pe la FC Vaslui, a prefațat meciul de la Zenica din preliminariile pentru Cupa Mondială.

Darko Maletic: ”Românii nu m-au impresionat prea mult la începutul calificărilor!”

Maletic se așteaptă la un meci dificil împotriva reprezentativei antrenate de Mircea Lucescu, chiar dacă spune că actualii tricolori sunt departe de echipa pe care el a întâlnit-o pe vremea când era fotbalist. Maletc și-a amintit de meciurile contra României, pe vremea când la echipa națională evoluau Adi Mutu, Ciprian Marica sau Răzvan Raț.

”Cu România este mereu greu, îmi amintesc când jucam și eu, când am pierdut cu 3-0, iar acasă am câștigat cu 2-1. Chiar am fost conduși la pauză. Cu ei nu e niciodată ușor, dar, sincer vorbind, atunci aveau o echipă mult mai bună decât cea de azi. Atunci erau acolo Marica, Mutu și mulți jucători serioși.

Nu m-au impresionat prea mult la începutul calificărilor, cu noi au jucat corect, dar ultimul meci cu Austria... m-a surprins. Au jucat bine și au arătat că vin aici pe bună dreptate cu mari așteptări, mai ales din cauza pasului nostru greșit din Cipru. Acum șansele lor au crescut, așa că mă aștept la un meci greu.

Accidentările ar putea fi o problemă, cum ar fi ale lui Demirovic și Kolasinac, care nu a jucat de mult... Dzeko joacă mai puțin sezonul acesta, dar el poate oricând să dea totul într-un meci. Ne vor lipsi acești jucători, dar e un singur meci, cred că și un egal ne-ar mulțumi, pentru că ne-ar asigura barajul”, a spus Darko Maletic, confom sportsport.ba.

Fostul internațional bosniac se teme că accidentările suferite de jucătorii lui Sergej Barbarez s-ar putea dovedi decisive, însă are încredere că selecționerul va găsi cele mai bune soluții.

”Sunt sigur că oamenii din staff-ul tehnic știu cel mai bine cum să așeze echipa. Nu trebuie să ne aruncăm, în caz de înfrângere am putea rămâne chiar și fără baraj, și asta trebuie avut în vedere. Trebuie prudență, cel puțin la început, să vedem cum evoluează situația pe teren. Trebuie să fim siguri de baraj. După părerea mea, în ciuda întregii euforii, realitatea noastră este barajul și trebuie să privim spre el. Românii au arătat multe împotriva Austriei, trebuie să ținem cont de asta. Nu sunt deloc de neglijat, trebuie să fim atenți.

Cu siguranță, mijlocul terenului va fi o problemă. Sunjic este suspendat, Hajradinovic este accidentat, va fi interesant de văzut cum ne vom descurca. Așa cum am spus mereu, trebuie să fim conștienți că nu avem atât de mulți jucători de top, dar acești băieți au dat maximumul în aceste calificări. Probabil sunt conștienți și ei că aceste meciuri pot fi cele mai importante din cariera lor, cel puțin pentru mulți dintre ei”, a spus Maletic.

