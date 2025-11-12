Este nevoie de o minune ca tricolorii să încheie grupa de calificare pe primul loc și să se califice direct la turneul final. Ipoteza mai realistă este că naționala va merge la baraj, iar Mircea Lucescu vrea să încheie grupa pe locul doi.

Jurnaliștii din Bosnia sunt convinși după ce au auzit ce i-a spus un internațional bosniac lui Denis Drăguș: ”Nu-i va plăcea lui Barbarez!”

Bosniacul Nihad Mujakic este colegul lui Denis Drăguș în Turcia, la echipa de club, Eyupspor. Mujakic i-a mărturisit atacantului echipei naționale că nu înțelege cum a reușit Bosnia să se impună pe Arena Națională, având în vedere că tricolorii au dominat partida și au avut mai multe ocazii de gol.

La Zenica, Mujakic nu va evolua împotriva României din cauza unei accidentări, dar bosniacii susțin că, cel mai probabil, fundașul nu ar fi jucat nici dacă ar fi fost apt, pentru că, mai mult ca sigur, cuvintele sale l-au înfuriat pe selecționerul Bosniei, Sergej Barbarez, care susține că victoria naționalei sale a fost pe deplin meritată.

”Drăguș susține că Mujakic i-a spus că nici el nu știe cum a reușit Bosnia și Herțegovina să obțină victoria la București, la începutul calificărilor pentru Cupa Mondială.

Cuvintele lui Mujakic cu siguranță nu vor fi pe placul lui Sergej Barbarez, care refuză să recunoască faptul că atunci am avut mult noroc și insistă mereu că ‘noi am ajuns singuri în situația în care, cu două etape înainte de final, avem totul în mâinile noastre’. Totuși, pare că unele lucruri pur și simplu s-au potrivit, adică unele rezultate din această grupă”, a scris sportsport.ba.

Ce a spus Denis Drăguș înainte de Bosnia - România

