FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"

Diseară, de la 21:45, câștigătoarei grupei H, din care face parte și România, va fi stabilită în urma duelului de la Viena dintre Austria și Bosnia. Naționala lui Sergej Barbarez este obligată să învingă pentru a obține locul 1 și calificarea directă la Mondial.

FIFA îi permite Bosniei să îl folosească pe Emir Karic la meciul cu Austria



Chiar în seara de dinaintea jocului decisiv de la Viena, Bosnia și Herțegovina a primit o veste excelentă. Emir Karic (28 de ani), un fotbalist născut în Austria și legitimat la Sturm Graz, a primit dreptul de a reprezenta naționala Bosniei în partida din Austria.



Karic, care are și cetățenie bosniacă, a evoluat pentru naționalele de juniori ale Austriei, însă niciodată la seniori. Fundașul stânga de la Sturm Graz a primit acum acordul FIFA de a juca pentru Bosnia și Herțegovina.



"Luni seară, târziu, Federația Bosniacă de Fotbal a primit confirmarea oficială că Emir Karic poate juca pentru naționala noastră.



FIFA a acceptat solicitarea lui Karic și a Federației Bosniace de Fotbal privind schimbarea echipei naționale. El va fi la dispoziția selecționerului Sergej Barbarez începând cu meciul de diseară contra Austriei", a transmis Federația din Bosnia, marți dimineață.



La meciul cu România, de sâmbătă seară, Emir Karic nu a putut fi nici măcar rezervă, având în vedere că FIFA nu îi dăduse încă drept de joc.

Karic este campion al Austriei cu Sturm Graz. În acest sezon, fundașul stânga a strâns 21 de partide și a oferit 3 pase decisive la echipa de club.

