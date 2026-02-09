Cele mai importante faze din meci vor putea fi revăzute pe Sport.ro.

Sumele încasate de jucători la Super Bowl 2026

Super Bowl a devenit deja un motiv de sărbătoare în Statele Unite ale Americii și, chiar dacă miza sportivă este cea mai importantă pentru cele două echipe, la fel de importantă este și cea financiară.

Jucătorii ambelor echipe vor avea conturile pline după participarea în Super Bowl, însă totul depinde de echipa care va câștiga, dar și de cât timp jucătorul este la echipă, dar și de ceea ce scrie în contractul NFL.

Jucătorii echipei care va ieși victorioasă din Super Bowl LX vor încasa un bonus plătit de NFL în cuantum de 178.000 de dolari.

În ceea ce îi privește pe pierzători, aceștia vor primi fiecare câte 103.000 de dolari.