Fostul jucător din Superliga României, de la FC Voluntari și Juventus București, Ivan Sesar, a prefațat duelul care se poate dovedi decisiv pentru oricare dintre cele două reprezentative.

Ivan Sesar: ”Man e cel mai periculos jucător român!”

Întrebat care este, în opinia sa, cel mai periculos jucător din naționala României, Sesar l-a nominalizat fără să stea pe gânduri pe Dennis Man, fotbalistul ajuns în vară la PSV Eindhoven.

Ivan Sesar s-a duelat cu Dennis Man, în Superliga României, pe vremea în care internaționalul român era jucătorul celor de la FCSB, iar bosniacul era fotbalistul celor de la FC Voluntari.

”Dennis Man de la PSV. Am jucat împotriva lui în România și, chiar și atunci, ca tânăr jucător pentru FCSB, a demonstrat o calitate și un talent imens. În opinia mea, este cel mai periculos pentru poarta noastră, dar sper să nu aibă o zi bună”, a spus Ivan Sesar, conform sportsport.ba.

Cu toate acestea, Sesar a transmis că este de părere că, la nivel individual, naționala Bosniei este mai valoroasă decât cea a României: ”Mai mult de 50% dintre jucătorii din echipa României provin din campionatul intern, cel puțin 10 dintre ei, apoi au 4-5 jucători din Turcia și câțiva jucători din alte țări. Dacă vorbim despre calitatea jucătorilor, jucătorii noștri joacă la cluburi mai bune”, a mai spus Sesar.

