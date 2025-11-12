Cu bosniacii e un meci de totul sau nimic pentru selecționata lui Mircea Lucescu. În turul preliminariilor CM 2026, România a pierdut la București cu 1-0 în fața Bosniei.

După confruntarea de la Zenica, tricolorii mai au de îndeplinit o simplă formalitate: cu San Marino marți seară, de la aceeași oră.

Victor Pițurcă, declarație în forță înainte de Bosnia - România: ”Am început dezastruos și iată că s-a întâmplat asta”

Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă, e încrezător înainte de duelul de la Zenica. El a explicat că, în ciuda faptului că tricolorii au avut un start dezastruos de campanie, și-au revenit pe parcurs.

În principiu, cea mai importantă victorie a României a fost cu Austria (1-0) la București, cu golul marcat de Virgil Ghiță în minutul 90+5, din centrarea lui Ianis Hagi

”Am început dezastruos și iată că pe parcurs ne-am revenit. Echipa României are prima șansă, e mai valoroasă ca echipa Bosniei”, a spus Victor Pițurcă pentru Pro TV și Sport.ro.

Ce a remarcat Pițurcă la Mircea Lucescu: ”Face asta foarte bine! Și are 80 de ani”



Victor Pițurcă a vorbit și despre Mircea Lucescu, actualul selecționer al primei reprezentative, rezistă foarte bine presiunii și la 80 de ani.



Pițurcă a sugerat că ”Il Luce” putea să părăsească banca naționalei după ce a înregistrat rezultatele mai puțin bune din preliminarii, dar iată că a rămas.



Iar acum România poate să termine, e adevărat, cu șanse extrem de mici, și pe primul loc, dar cu șanse mai mari la locul doi.



”Văd că Mircea Lucescu rezistă foarte bine presiunii și la 80 de ani. Putea foarte bine să plece, dar uite că a rămas și acum are șanse reale pentru a prinde un loc doi”, a mai spus Pițurcă.

