Tricolorii au pierdut la Zenica, scor 1-3, astfel că pentru tricolorii lui Mircea Lucescu mai rămâne doar varianta barajului din luna martie.

Sergej Barbarez avertizează: ”Am informat FIFA și UEFA!”

După meciul cu România, selecționerul Bosniei, Sergej Barbarez s-a arătat revoltat de situația în care se află Emir Karic, fotbalistul bosniac născut în Austria. Bosniacii l-au convocat la meciul cu România, dar Federația Austriacă de Fotbal a întârziat formalitățile, astfel că Emir Karic nu a putut juca împotriva tricolorilor.

La conferința de presă premergătoare jocului, Sergej Barbarez a explodat la adresa austriecilor: ”Este scandalos din partea Federației Austriece de Fotbal, total lipsit de fair-play. Pur și simplu nu puteți face asta. Am informat FIFA și UEFA cu privire la această situație!”.

Fotbalistul născut în Linz, care joacă pentru Sturm Graz, deține pașaport bosniac încă de anul trecut, iar, la juniori, a îmbrăcat tricoul austriecilor.

”Prietenii mei îmi cunosc părerea. Bosnia și Herțegovina este țara părinților mei. Sunt recunoscător Austriei pentru tot ce mi-a oferit. Sunt mândru să fiu unde sunt și să joc pentru țara pe care o iubesc”, a spus Karic.

Conform presei bosniace, Karic ar putea evolua în meciul direct dintre cele două reprezentative.

