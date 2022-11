Țara:

Suprafață - 33.851 km2 (față de România, 238.397 km2)

Populație - 2.603.813 (România - 19.038.098 locuitori), plus o diaspora de peste 1 milion de oameni, cele mai mari comunități fiind în România (285.000), Ucraina (258.000 / minoritatea românescă din Ucraina a fost împărțită din motive politice în două părți, română și moldovenească), Rusia (157.000), Italia (189.000), Germania (122.000), Franța (22.000), Spania (18.000), Kazahstan (15.000), Portugalia (14.000), Grecia (10.000), Canada (8.000), SUA (8.000) / În ultimii 20 de ani, peste 700.000 de moldoveni au cerut și primit cetățenia română, ceea ce le-a permis să emigreze și să călătorească fără vize în alte țări ale UE / Din totalul populației, 82.1% se identifică ca români/moldoveni, în timp ce alte minorități sunt reprezentate de ucraineni (6.6%), găgăuzi (4.6%, neam turcic), ruși (4.1%) și bulgari (1.9%), restul fiind format din (romani, bieloruși, evrei, polonezi, germani și alții)

Religie - 95.58% se identifică ca creștini, dintre care 93.4% ca ortodocși, alte comunități religioase fiind formate din protestanți (1.89%), atei și agnostici (1.40%), rascolnici (0.15%), catolici (0.14%) și religie mozaică (0.11%)

Limbi oficiale - limba moldovenească (un dialect al limbii române, o limbă latină răsăriteană / 62%), rusa (23.1%), găgăuza (3.2%), ucraineana (8.5%), bulgara (1.6%) / PIB nominal - 14,048 miliarde de dolari, 5.529 dolari per capita (față de 286,509 miliarde în cazul României, 14.825 per capita) / Economie - Republica Moldova este cea mai săracă țară din Europa, potrivit unui studiu realizat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Conform cifrelor oficiale, peste 26% dintre moldoveni trăiesc în sărăcie absolută, iar 1 din 7 - în sărăcie extremă, cu un venit lunar de 251 de lei (15 euro). Datele nu includ însă economia "neagră" și "gri", și pune la socoteală situația din Republica Moldovenească Nistreană, o regiune aflată sub influența politică și militară a Rusiei, foarte slab dezvoltată economic / Principalele ramuri economice sunt agricultura (viță-de-vie, cereale, floarea-soarelui, fructe, legume), turismul, mineritul, textilele și producția alimentară. România rămâne principala destinație a exporturilor de mărfuri din Republica Moldova.

Istorie

Între secolul XIV și 1812, teritoriul a făcut parte din Principatul Moldovei. Atunci a fost cedat de Imperiul Otoman către Imperiul Rus. În 1856 s-a întors la Moldova, trei ani mai târziu s-a alipit Țării Românești, după Unirea Principatelor Române, dar a reintrat sub control rus, în 1978. S-a format Republica Moldovenească, în timpul Revoluției Ruse din 1917, iar în februarie 1918 a votat independența și alipirea la România Mare, după Primul Război Mondial, dar cu opoziția Rusiei bolșevice. A fost recucerit de URSS, în 1940, în urma Pactului Molotov-Ribbentrop, și și-a recâștigat independența abia pe 27 august 1991, odată cu dizolvarea URSS. În ultimii 30 de ani a fost considerat un stat aflat sub puternica influență a Rusiei, dar actualul regim de la Chișinău este pro-european și pro-NATO. Președintele Moldovei este Maia Sandu (Partidul Acțiune și Solidaritate), în timp ce premier este Natalia Gavrilița (Partidul Acțiune și Solidaritate).

Geografie - Moldova nu are ieșire la Marea Neagră și se învecinează cu Ucraina la Nord, Est (Transnistria, Sud-Est) și Sud, și cu România la Vest. Are acces la Dunăre doar pe o lungime de 480 de metri, în dreptul Portului Giurgiulești. Relieful este preponderent deluros, cu o înălțime maximă de 430 de metri (Dealul Bălănești). Principalele râuri sunt Prut, Nistru și Răut, iar cele mai mari lacuri sunt Dubăsari, Beleu, Stânca-Costești, Cahul și Sireți-Ghidighici. Cele mai mari orașe sunt Chișinău (470.000 locuitori), Bălți (97.930), Ungheni (30.800) și Cahul (30.100), iar în Republica Moldovenească Nistreană se găsesc Tiraspol (150.000), Tighina (90.000) și Rîbnița (50.000).

Sportul în Moldova:

Cel mai populare sporturi sunt fotbalul, ciclismul, luptele, boxul, halterele, judo, rugby, baschetul și canotajul / De la înființarea primei ligi de fotbal, titlul de campioană a fost câștigat de Sheriff Tiraspol (20), Zimbru Chișinău (8), Dacia Chișinău (1), FC Tiraspol (1) și Milsami Orhei (1) / Cei mai importanți fotbaliști din istoria recentă a Moldovei sunt Alexandru Epureanu, Igor Armaș, Artur Ioniță, Alexandru Gațcan, Victor Golovatenco, Ion Testemițanu, Radu Rebeja, Serghei Cleșcenco, Ion Nicolaescu, Viorel Frunză, Serghei Covalciuc, Alexandru Suvorov sau Oleg Reabciuk

Data înființării federației / denumirea completă / culori / președinte / supranumele echipei: 14 aprilie 1990 / Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) / Leonid Oleinicenco, 41 de ani, absolvent al Universite de Lausanne / albastru-galben-roșu / "Selecționata"

Stadion:

Stadionul Zimbru, Sectorul Botanica, Chișinău / 10.400 de locuri / gazon natural / inaugurat în 2006, cost construcție - 11 milioane de dolari

Selecționer:

Serghei Cleșcenco (50 de ani), moldovean / fost atacant la Spartak Oryol (1990), Nistru Chișinău (1990-1992), Zimbru Chișinău (1992-1996, 1997-1998, 1999, 2004-2005), Go Ahead Eagles (1996-1997), Zenit St. Petersburg (1998), Maccabi Haifa (1999-2001), Hapoel Tel Aviv (2001-2003), Cernomoreț Novorossiisk (2003), Bnei Yehuda Tel Aviv (2003-2004), Sibir Novorossiisk (2005-2006) și Metallurg-Kuzbass Novokuznețk (2007-2008). Are 69 de selecții și 11 goluri pentru națională. De șase ori campion al Moldovei și câștigător al campioantului și al Toto Cup în Israel / Ca antrenor, le-a pregătit pe Milsami Orhei (2011-2012), Zimbru Chișinău (2013), FC Rostov (2017 / asistent) și Moldova (2022). Câștigător al Cupei și Supercupei Moldovei cu Orhei / și-a început mandatul pe banca Moldovei pe 3 decembrie 2021 / fiul său, Nicky Cleșcenco (21 de ani), este internațional moldovean și este legitimat la FC Sion II, după ce a mai jucat la Uniao Leiria

Valoare lot / Cei mai valoroși jucători:

12.65 milioane de euro, față de 51.20 milioane euro, la cât este cotat lotul România convocat pentru acest meci amical / Oleg Reabciuk (4 milioane de euro / Olympiakos), Artur Ioniță (1.2 milioane de euro / Pisa), Vadim Rață (1.2 milioane de euro / FC Voluntari), Igor Armaș (450.000 de euro / FC Voluntari), Ioan-Călin Revenco (450.000 de euro / FC Petrocub Hîncești) / în actualul lot al României, cei mai bine cotați fotbaliști sunt Alexandru Cicâldău (7.5 milioane de euro / Al Ittihad Kalba), Darius Olaru (5.5 milioane de euro / FCSB), Andrei Burcă (4 milioane de euro / CFR Cluj), George Pușcaș (3.5 milioane de euro / Genoa), Olimpiu Moruțan (3.5 milioane de euro / Pisa), Radu Drăgușin (3.5 milioane de euro / Genoa)

Meciurile contra României:

0 victorii, 0 egaluri, 4 înfrângeri

1-3 (1 iunie 1996 / amical), 1-5 (6 iunie 1998 / amical), 0-2 (24 mai 2005 / amical), 0-2 (7 februarie 2007 / amical)

Parcursul în ultima ediție a Nations League:

locul secund în Grupa D1, cu 13 puncte acumulate (+4) în 6 meciuri jucate, după Letonia (13p, +7), dar înaintea Andorrei (8p) și Liechtensteinului (0p) / 2-0 și 2-0 cu Liechtenstein, 0-0 și 2-1 cu Andorra, 2-4 și 2-1 cu Letonia

Parcursul în preliminariile CM 2022:

locul al șaselea în Grupa F preliminară, ultimul / a acumulat 1 punct în 10 meciuri, golaveraj 5-30 (-25), clasându-se după Danemarca (27p), Scoția (23p), Israel (16p), Austria (16p) și Insulele Feroe (4p) / 1-1 și 1-2 cu Feroe, 0-8 și 0-4 cu Danemarca, 1-4 și 1-2 cu Israel, 0-2 și 1-4 cu Austria, 0-1 și 0-2 cu Scoția

Cele mai bune rezultate la turneele finale: în perioada 1930-1938 a fost parte compenentă a României, iar între 1950 și 1990 a trimis jucători către reprezentativa URSS / după 1990 nu s-a calificat la niciun turneu final de Cupă Mondială, Campionat European sau Jocuri Olimpice

Alte rezultate înregistrate în anul 2022: amicale cu Uganda (2-3), Coreea de Sud (0-4) și Azerbaidjan (1-2) / în preliminariile Euro 2024 va juca cu Polonia, Cehia, Albania și Insulele Feroe

Particularități ale lotului și stilul de joc:

Deși valoarea celor două loturi pare disproporționată, deplasarea de la Chișinău se anunță mai dificilă decât lasă să se întrevadă calculele hârtiei. În lotul Moldovei se găsesc cinci fotbaliști care evoluează în România (Răilean, Armaș, Rață, Postolachi, Damașcan) și alți șase care au trecut prin fotbalul nostru (Avram, Crăciun, Dros, Stînă, Țurcan, Iosipoi), așa că sunt familiarizați cu nivelul și stilul de joc al "tricolorilor". De asemenea, Armaș, Rață, Postolachi sau Damașcan sunt prinre cei mai buni jucători din Superligă pe posturile lor, iar românul Dănuț Oprea este directorul tehnic al Federației Moldovenești de Fotbal. "Selecționata" are un stil de joc simplu, dar adversarele trebuie să muncească pentru a combate apărarea foarte înaltă, mijlocul combativ și atacul creativ. Din cauza conflictului politic dintre Chișinău și Tiraspol, doar portarul Celeadnic a putut fi convocat din lotul lui Sheriff, după ce campioana Moldovei a preferat să transfere masiv jucători străini, în special africani, decât să legitimeze moldoveni.

Primul "11" probabil:

Dumitru Celeadnic (Sheriff Tiraspol) - Ioan-Călin Revenco (FC Petrocub Hîncești), Igor Armaș (FC Voluntari), Iurie Iovu (NK Istra), Oleg Reabciuk (Olympiakos) - Vadim Rață (FC Voluntari), Mihail Caimacov (Torpedo Moscova) - Virgiliu Postolachi (UTA Arad), Artur Ioniță (Pisa), Eugeniu Cociuc (Pyunik Yerevan) - Vitalie Damașcan (FC Voluntari / Ion Nicolaescu - Beitar Ierusalim)

Lotul convocat pentru meciurile cu Azerbaidjan și România:

Portari - Dumitru Celeadnic (Sheriff Tiraspol), Cristian Avram (Petrocub Hîncești), Dorian Răilean (Unirea Dej)

Fundași - Oleg Reabciuk (Olympiacos), Vadim Bolohan (Milsami Orhei), Igor Armaș (FC Voluntari), Mihail Ștefan (FC Sfîntul Gheorghe), Iurie Iovu (NK Istra 1961), Ion Jardan (Petrocub Hîncești), Daniel Dumbrăvanu (APOEL Limassol), Ioan-Călin Revenco (Petrocub Hîncești), Artur Crăciun (Hapoel Kfar Saba)

Mijlocași - Mihai Plătică (Petrocub Hîncești), Cristian Dros (Slavia Mozyr), Artur Ioniță (Pisa), Nichita Moțpan (Hapoel Haifa), Eugeniu Cociuc (Pyunik Yerevan), Mihail Caimacov (Torpedo Moscova), Victor Stînă (Panserraikos), Sergiu Plătică (Petrocub Hîncești), Vadim Rață (FC Voluntari), Iaser Țurcan (Petrocub Hîncești), Serafim Cojocari (CSF Bălți)

Atacanți - Vitalie Damașcan (FC Voluntari), Marius Iosipoi (Petrocub Hîncești), Virgiliu Postolachi (UTA Arad), Nicky Cleșcenco (FC Sion II), Ion Nicolaescu (Beitar Ierusalim)

Foto - @fmfmoldova / Visit Moldova