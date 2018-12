Te iubesc, Romania! Mihai Mironica, despre momentele care ne-au facut sa ne simtim campioni

PRO X transmite duminica, de la ora 13:00, tragerile la sorti pentru preliminariile Euro 2020

Pe langa vocea parintilor, una dintre cele mai vechi amintiri e vocea gatuita de emotie a lui Cristian Topescu relatand imponderabilitatea Nadiei, gratia Emiliei Eberle...

Vasile Iordache si mustata lui au coborat din paginile Povestirilor Istorice la egalul de pe Wembley cu care am deschis ochii in fotbal.

La Telejurnal nu vedeam cascaval, dar auzeam mereu niste nume, Ilie Nastase, Virginia Ruzici, numele mele favorite...

Eram mandru de efectul Maricel Voinea precum de cel al lui Henri Coanda...

Am suferit la eliminarea fara infrangere a Craiovei Maxima, am exultat atunci cand romanul “Ladislau Beloni” l-a trimis in istorie pe legendarul Dino Zoff.

Am trait uluit imposibila rasturnare a lui Dinamo cu campioana Europei, Hamburg, am batut matanii cu mama, cand Helmuth a sarit sa prinda nemurirea.

Am alergat irezistibil cu Doina Melinte, Maricica Puica, Paula Ivan, am plutit catre glorie cu Anisoara Cusmir.

Am savurat noptile magice italiene din ‘90, am mers pe jos pana la aeroport in noaptea de dupa Cardiff, in ‘93...

Am avut sansa sa recompun in documentare tv linistea de samurai a lui Iosif Sirbu, eroismul lui Leon Rotman, exceptionalismul Iolandei Balas, geniul lui Cristian Gatu, unicitatea lui Ivan Patzaichin, desavarsirea Ecaterinei Szabo, herculianismul lui Nicu Vlad, neverosimilul Dianei Mocanu...

Am avut privilegiul sa asist la momentele in care Sandra Izbasa, Catalina Ponor, Constantina Dita, Camelia Potec, Alina Dumitru au pus tricolorul peste toti si toate.

Si am fost onorat sa le pot transmite romanilor fericirea unor mari triumfuri precum cel al Stelei la Kiev, al CFR-ului din Cluj la Roma, al minunatei Simona Halep la Roland Garros...

Va iubesc, romani uriasi, romani inspirationali, romani de poveste!

Te iubesc, Romania, etern si neconditionat!