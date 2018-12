Ronaldo, nevoit sa descrie in detaliu partida de sex cu Kathryn Mayorga: "A fost dur, totul a durat 5-7 minute!"

Noi dezvaluiri Football Leaks in ancheta in care Cristiano Ronaldo este acuzat de viol

Der Spiegel a publicat noi dezvaluiri in scandalul in care Cristiano Ronaldo este acuzat de viol.

Jurnalistii nemti au descoperit un interogatoriu din septembrie 2009, cand Ronaldo a fost obligat sa povesteasca in detaliu ce s-a intamplat. In documente, numele celor doi sunt ascunse - Ronaldo este Mr. X, iar Katheryn Mayorga este Ms. C.

Intrebare: "Ce ti-a spus Ms. C inainte sa faceti sex?

Raspuns: "A spus ca nu vrea sa facem sex, pentru ca doar ce ne intalnisem prima data. Chiar si asa, m-a apucat de penis."

Intrebare: "Descrie in detaliu ce s-a intamplat in momentul in care ati avut primul contact."

Raspuns: "Am venit pe la spate. Mi s-a parut ca isi doreste asta. Statea intinsa pe o parte si am venit pe la spate. A fost dur. Nu am schimbat pozitia. A durat 5-7 minute. Mi-a spus ca nu vrea, dar parea disponibila. A fost dur si rapid. Poate ca s-a ales cu niste vanatai de cand am apucat-o. A continuat sa imi spuna <<nu, nu face asta, nu sunt ca celelalte>>. Mi-am cerut scuze dupa ce s-a terminat."

In documente apare si o a treia persoana, cel mai probabil avocatul lui Ronaldo, scrie Der Spiegel.

"Nu au folosit prezervativul. Nici nu au vorbit despre folosirea prezervativului. A finalizat pe patura. Nu au folosit lubrifiant. El nu stie daca ea a avut sau nu orgasm."

Acestea au fost marturiile initiale ale lui Ronaldo, in septembrie 2009. Der Spiegel scrie ca Ronaldo si-a schimbat declaratiile in interogatoriul din decembrie 2009.

In noua versiune, Ronaldo a precizat ca fata "nu s-a plans, nu a tipat si nu a strigat dupa ajutor."